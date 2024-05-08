Лукашенко: «Наши геополитические оппоненты пытаются изолировать нас от передовых технологий и премиальных рынков»
В Москве 8 мая проходит юбилейный саммит ЕАЭС. «Союзу пяти» – 10 лет. Товарооборот с третьими странами вырос на 60 %, объемы взаимной торговли – почти в два раза, а 90 % расчетов проводятся в национальных валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такова евразийская интеграция в цифрах. В повестке юбилейного саммита 12 вопросов. 10 согласованы заранее. Два обсудили за закрытыми дверями без прессы.
Уже стало традицией, как по расписанию, почти еженедельные встречи нашего Президента с губернаторами российских регионов. Запрос есть. Надо осознать – хватит крутить головой с Запада на Восток в поисках импорта. Пора охватывать свой потенциал. На недавнем большом совещании по промышленности в Минске посол в России Дмитрий Крутой предложил инициативу: дальние рынки третьих стран могут стать доступнее и ближе в паре с российскими партнерами.
Лукашенко о работе с российскими губернаторами: они готовы навстречу идти – такого никогда не было – подробности.
Сегодня же Дмитрий Крутой в формате уличного променада подробно доложил Президенту цифры и проблематику союзных отношений. Для Беларуси дальняя дуга – один из приоритетов международной политики. Сейчас разгорается новая битва за Африку.
По прогнозам аналитиков, Африка самый перспективный рынок сбыта и мировая кладовая ресурсов. Стратегические прогнозы белорусского лидера привычно сбываются. Теперь время не просто инициатив, а конкретных планов. Это заметно оживит Союз.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши геополитические оппоненты пытаются изолировать нас от передовых технологий и премиальных рынков, сдержать наше развитие. Но, несмотря на это, мы планомерно продвигаемся вперед. Подписано полноценное торговое соглашение с Ираном, укрепляется взаимовыгодное сотрудничество в формате «пятерки» с перспективными дружественными странами – Индонезией, ОАЭ, Монголией. Кстати, сегодня мы дадим старт переговорам по временному торговому соглашению с Улан-Батором. Однако работа по установлению партнерских отношений с третьими странами, по нашему мнению, нуждается в систематизации. В текущих геоэкономических реалиях нужно четко понимать, с какими странами, в какой последовательности и в какие сроки будет формироваться зона свободной торговли, а с кем из потенциальных партнеров ограничимся взаимодействием в рамках меморандумов. Пока мало внимания уделяется диалогу на уровне Союза с Африканским континентом. Африка испытывает потребность в широком перечне наших товаров, работ, услуг, технологий.
Сегодня обсудили стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и вектор международной деятельности ЕАЭС. Начаты переговоры с Монголией о заключении временного торгового соглашения.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Интерьеры под стать юбилейного саммита ЕАЭС. Евразийская экономическая интеграция, ее символизм отражается в этих открытых дверях между Андреевским и Александровским залами. Широкая дорога для развития стран «пятерки». Все больше стран с разных континентов хотят присоединиться к этому Союзу от Буга до Тихого океана.
Завершится саммит неформальным общением. К традиционному дружескому обеду присоединятся президенты Таджикистана и Туркменистана. А 9 мая главы государств еще в большем составе снова встретятся в Кремле. На параде в честь величайшего события. Великой Победы. Это история. ЕАЭС должен стать таким же значимым будущим.