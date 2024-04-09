Лукашенко о работе с российскими губернаторами: они готовы навстречу идти – такого никогда не было

Принять меры по обеспечению максимальной технологической независимости и создать условия для устойчивой работы экономики. Такое требование сегодня, 9 апреля, озвучил Александр Лукашенко на совещании о состоянии и задачах развития промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На обстоятельный и откровенный разговор был приглашен широкий круг специалистов – от высших должностных лиц до руководителей предприятий и организаций. Всего порядка 270 человек.

Теперь даже госкорпорации России выздоравливают от импортозависимости западных брендов. Вопрос в освоении миллиардов. В соседнем государстве создают восемь белорусских мультибрендовых центров в городах-миллионниках – это опорные точки наших товаров. Второй этап – сервисные центры в городах-полумиллионниках. Торговые дома Першы должны быть действительно первыми.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нельзя откладывать во второй эшелон, как вы сказали, во второй мы потом…

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Это параллельно идет.

– Ни в коем случае! Почему? Сейчас и у губернаторов болит. Я же с ними разговаривал. У них это болит в момент. Завтра перестанет болеть – придут другие. И они готовы навстречу идти – такого никогда не было, нигде не было. Поэтому где только просят, им один вопрос: ребята, вы помогите, давайте вместе организуем ремонт, сервис и прочее. Пока в гараже или на улице, завтра где-то под навесом и прочее. Они предоставят – мест хватает. Возьмите это на контроль.

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