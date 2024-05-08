Путин: Россия высоко ценит взаимовыгодные, многоплановые связи с партнёрами по ЕАЭС

В Москве 8 мая проходит юбилейный саммит ЕАЭС. «Союзу пяти» – 10 лет. Товарооборот с третьими странами вырос на 60 %, объемы взаимной торговли – почти в два раза, а 90 % расчетов проводятся в национальных валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такова евразийская интеграция в цифрах. В повестке юбилейного саммита 12 вопросов. 10 согласованы заранее. Два обсудили за закрытыми дверями без прессы.
Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве: благодарю вас, Владимир Владимирович, за теплый прием – подробности.
Он проходит в преддверии Дня Великой и общей Победы. Аналитики трактуют это и как личную победу Владимира Путина. Именно ему россияне уже пятый раз доверили управление своей страной. Кремль выступает собирателем и локомотивом постсоветской и евразийской интеграции.
Владимир Путин, Президент России:
Экономические показатели говорят сами за себя. За 10 лет совокупный ВВП государств Евразийского союза, по имеющимся оценкам, увеличился с 1,6 до 2,5 триллиона долларов. Товарооборот с третьими странами вырос на 60 % – с 579 до 923 миллиардов долларов, а объем взаимной торговли вырос почти в два раза – с 45 до 89 миллиардов долларов, причем более 90 % расчетов уже проводятся в национальных валютах.
Характерно, что положительная макроэкономическая динамика сохраняется и в текущем году (вот как раз об этом перед тем, как в зал зайти, мы говорили с коллегами). Подчеркну: Россия высоко ценит взаимовыгодные, многоплановые связи с партнерами по ЕврАзЭс. И мы искренне стремимся к дальнейшей совместной работе по всестороннему развитию и укреплению нашего интеграционного объединения.
Лукашенко находится с рабочим визитом в России.