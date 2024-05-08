Путин: Россия высоко ценит взаимовыгодные, многоплановые связи с партнёрами по ЕАЭС

В Москве 8 мая проходит юбилейный саммит ЕАЭС. «Союзу пяти» – 10 лет. Товарооборот с третьими странами вырос на 60 %, объемы взаимной торговли – почти в два раза, а 90 % расчетов проводятся в национальных валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такова евразийская интеграция в цифрах. В повестке юбилейного саммита 12 вопросов. 10 согласованы заранее. Два обсудили за закрытыми дверями без прессы.

Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве: благодарю вас, Владимир Владимирович, за теплый прием – подробности.

Он проходит в преддверии Дня Великой и общей Победы. Аналитики трактуют это и как личную победу Владимира Путина. Именно ему россияне уже пятый раз доверили управление своей страной. Кремль выступает собирателем и локомотивом постсоветской и евразийской интеграции.