Лукашенко на саммите ЕАЭС: нам важно обеспечивать потребности в продовольствии своего производства

В Москве 8 мая проходит юбилейный саммит ЕАЭС. «Союзу пяти» – 10 лет. Товарооборот с третьими странами вырос на 60 %, объемы взаимной торговли – почти в два раза, а 90 % расчетов проводятся в национальных валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такова евразийская интеграция в цифрах. В повестке юбилейного саммита 12 вопросов. 10 согласованы заранее. Два обсудили за закрытыми дверями без прессы.

От президентов звучало много высоких слов о трансформации глобальной экономики. Александр Лукашенко и Владимир Путин приземлили задачи. Это транспортная интеграция. В планах – строительство пяти хабов на границе Китая и стран ЕАЭС. А наш Первый напомнил еще и о семенах для самодостаточности продуктового суверенитета «Союза пяти».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Транспортные услуги. Здесь хочу отметить в целом слаженную работу как на национальном, так и на наднациональном уровне. Нам удалось найти решение по альтернативным маршрутам поставок товаров, договориться, пусть временно, об осуществлении перецепки, перегрузки, согласовать новые условия пересечения границ. Тем не менее комиссии необходимо наладить постоянный канал обмена информацией со странами ШОС, в первую очередь с Китаем. Это нужно для более точного управления грузопотоками и организации эффективной работы погранпереходов.

Продовольственная безопасность. В данной сфере считаю необходимым совершенствовать работу по унификации требований, связанных с обращением сельскохозяйственной продукции, активнее внедрять инновационные подходы в агропромышленном комплексе. При этом нам крайне важно обеспечивать потребности нашего Союза в продовольствии собственного производства. А мы это можем. Для этого нужно, чтобы наши аграрии в том числе имели свой высококачественный семенной материал.

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