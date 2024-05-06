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Богданов: ситуация на рынке стабильная, инфляция не превышает утверждённых пределов

06 мая 2024 16:47
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Поддержание доступности товаров, импортозамещение и совершенствование в области госзакупок. Правительство и Комитет госконтроля утвердили программу действий по стабилизации цен на 2024 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Богданов: ситуация на рынке стабильная, инфляция не превышает утверждённых пределов-1

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Ситуация на рынке стабильная, ассортимент товаров широкий. Никакого недостатка мы не испытываем. Инфляция находится в установленных параметрах, не превышает пределов, которые нами были разработаны и утверждены. Сама программа позволит дошлифовывать моменты, которые мы хотели делать. И уже многие пункты, которые включены в программу, находятся в работе и в целом позволят более прагматически реализовывать те поручения, которые стоят сегодня перед нами.

За третий год реализации программа показала свою эффективность. Однако сказать о продолжительности данных мер сложно. Госрегулирование цен – ответ на внешние шоки, которые воздействовали на экономику нашей страны. Пока негативные факторы не исчезнут, программа продолжит действовать.

В Беларуси утвердили программу действий по стабилизации цен на 2024 год – подробности.

# Государственная политика в области ценообразования # Экономика # Алексей Богданов

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