Богданов: ситуация на рынке стабильная, инфляция не превышает утверждённых пределов

Поддержание доступности товаров, импортозамещение и совершенствование в области госзакупок. Правительство и Комитет госконтроля утвердили программу действий по стабилизации цен на 2024 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Ситуация на рынке стабильная, ассортимент товаров широкий. Никакого недостатка мы не испытываем. Инфляция находится в установленных параметрах, не превышает пределов, которые нами были разработаны и утверждены. Сама программа позволит дошлифовывать моменты, которые мы хотели делать. И уже многие пункты, которые включены в программу, находятся в работе и в целом позволят более прагматически реализовывать те поручения, которые стоят сегодня перед нами.

За третий год реализации программа показала свою эффективность. Однако сказать о продолжительности данных мер сложно. Госрегулирование цен – ответ на внешние шоки, которые воздействовали на экономику нашей страны. Пока негативные факторы не исчезнут, программа продолжит действовать.