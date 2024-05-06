В Беларуси утвердили программу действий по стабилизации цен на 2024 год

Поддержание доступности товаров, импортозамещение и совершенствование в области госзакупок. Правительство и Комитет госконтроля утвердили программу действий по стабилизации цен на 2024 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поддержание доступности товаров, импортозамещение и совершенствование в области госзакупок. Правительство и Комитет госконтроля утвердили программу действий по стабилизации цен на 2024 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В документе прописаны конкретные шаги для снижения инфляции в отраслях экономики, насыщения внутреннего рынка товарами, а также меры по совершенствованию регулирования и контроля. Формированию справедливого ценообразования в нашей стране уделяют особое внимание. Этот вопрос на постоянном контроле главы государства. Ведь рост стоимости товаров – это снижение благосостояния населения. Поэтому на всех этапах выстроена четкая система, которая позволяет контролировать цены, а также обеспечивать потребителей широким ассортиментом продукции.
Андрей Лобович, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:
Что касается контрольной деятельности, то здесь мы основную функцию видим с точки зрения больше профилактики именно. Самой цели наказать субъект хозяйствования не стоит, но именно профилактическая миссия позволяет по результатам субъектов хозяйствования выдать рекомендации. Соответственно, только в случае невыполнения этих рекомендаций применяются меры ответственности.
Богданов: ситуация на рынке стабильная, инфляция не превышает утвержденных пределов – подробности.