В Беларуси утвердили программу действий по стабилизации цен на 2024 год

Поддержание доступности товаров, импортозамещение и совершенствование в области госзакупок. Правительство и Комитет госконтроля утвердили программу действий по стабилизации цен на 2024 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В документе прописаны конкретные шаги для снижения инфляции в отраслях экономики, насыщения внутреннего рынка товарами, а также меры по совершенствованию регулирования и контроля. Формированию справедливого ценообразования в нашей стране уделяют особое внимание. Этот вопрос на постоянном контроле главы государства. Ведь рост стоимости товаров – это снижение благосостояния населения. Поэтому на всех этапах выстроена четкая система, которая позволяет контролировать цены, а также обеспечивать потребителей широким ассортиментом продукции.