Лукашенко – губернатору Ульяновской области: «Нам, наверное, хватит обслуживать заказы только западных компаний»

Новости Беларуси. Развитию сотрудничества с регионами России наша страна придает особое значение. Мы не намерены конкурировать. Напротив, цель – объединение потенциалов. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с делегацией из Ульяновской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Положительный эффект колоссальный». Лукашенко встретился с губернатором Ульяновской области

Отношения Минска и Ульяновска насчитывают не одно десятилетие, сегодня работа направлена на поиск новых векторов взаимного роста. С учетом накопленного опыта наладить более глубокое взаимодействие через кооперацию в производственной сфере не станет проблемой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На прошлой неделе вы, посещая Китай, обсуждали перспективы сотрудничества в сфере информационных технологий и цифровой экономики. У нас накоплен определенный опыт работы с Китаем и прикладного использования подобных высокотехнологичных решений. Я предлагаю объединить усилия по их коммерциализации. Нам, наверное, хватит обслуживать заказы только западных компаний. Пусть наши специалисты больше работают на свои страны. Кроме того, у нас есть возможности взаимодействия в таких передовых областях, как биотехнолоии, микроэлектроника, энергетика, композитные материалы. Все это сегодня востребовано и позволяет обеспечить так нужный нам технологический суверенитет.