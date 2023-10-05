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Казахстан вводит запрет на доставку грузов через перецепку белорусскими фурами

05 октября 2023 16:40
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Правительство Казахстана с 9 октября вводит запрет на доставку грузов через перецепку белорусскими фурами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ограничение существовало и ранее, просто в мае правительство Казахстана сделало временное исключение белорусским и российским перевозчикам.

Казахстан вводит запрет на доставку грузов через перецепку белорусскими фурами-1

Эксперты не спешат бить тревогу, и для бизнеса рынок Казахстана не потерян: во-первых, у многих компаний уже есть филиалы в Казахстане, что упрощает доставку грузов; во-вторых, рынки Китая, Турции, России и Беларуси по-прежнему остаются открытыми, а значит серьезного урона для бизнеса не предвидится.

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# Беларусь-Казахстан # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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