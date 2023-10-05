Новости экономики за 05.10.2023

Белорусские банки нарастили прибыль. Улучшить показатели работы помог в том числе растущий ВВП страны. Российский рынок пополняется новыми брендами из Беларуси. К чему ведет масштабирование отечественного бизнеса и какую валюту предпочитают фальшивомонетчики? Нацбанк сообщил о количестве поддельных денег, выявленных на территории Беларуси. Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЗАНИМАЮТ РЫНОЧНЫЕ НИШИ В РОССИИ Белорусские предприниматели постепенно занимают рыночные ниши в России, которые освободились после ухода западных брендов. За полтора года российский рынок пополнился десятками новых брендов из Турции, Ливана и Беларуси.

Так, наши бизнесмены решили занять нишу, освободившуюся после ухода известного шведского мебельного ритейлера. В целом белорусский легпром делает ставку на развитие фирменной торговли в России. В этом преуспели производители одежды и обуви. Растет и число магазинов формата «у дома», где представлен широкий ассортимент мясных деликатесов, молочных продуктов, консервов и кондитерских изделий из Беларуси. Масштабирование бизнеса привело к тому, что белорусские предприятия впервые попали в список 50-ти крупнейших иностранных компаний в России, которые ежегодно составляют российский Forbes. НАЦБАНК: В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ИЗ ОБОРОТА ИЗЪЯЛИ БОЛЕЕ 400 ФАЛЬШИВЫХ КУПЮР 402 поддельные банкноты обнаружили банковские работники страны за первое полугодие. Большая часть фальшивок была выявлена в Минске – почти 68 %. Всего же поддельные денежные знаки изъяты из обращения в 39 населенных пунктах страны.