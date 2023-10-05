Новости экономики за 05.10.2023
Белорусские банки нарастили прибыль. Улучшить показатели работы помог в том числе растущий ВВП страны. Российский рынок пополняется новыми брендами из Беларуси. К чему ведет масштабирование отечественного бизнеса и какую валюту предпочитают фальшивомонетчики? Нацбанк сообщил о количестве поддельных денег, выявленных на территории Беларуси. Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЗАНИМАЮТ РЫНОЧНЫЕ НИШИ В РОССИИ
Белорусские предприниматели постепенно занимают рыночные ниши в России, которые освободились после ухода западных брендов. За полтора года российский рынок пополнился десятками новых брендов из Турции, Ливана и Беларуси.
Так, наши бизнесмены решили занять нишу, освободившуюся после ухода известного шведского мебельного ритейлера. В целом белорусский легпром делает ставку на развитие фирменной торговли в России. В этом преуспели производители одежды и обуви. Растет и число магазинов формата «у дома», где представлен широкий ассортимент мясных деликатесов, молочных продуктов, консервов и кондитерских изделий из Беларуси. Масштабирование бизнеса привело к тому, что белорусские предприятия впервые попали в список 50-ти крупнейших иностранных компаний в России, которые ежегодно составляют российский Forbes.
НАЦБАНК: В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ИЗ ОБОРОТА ИЗЪЯЛИ БОЛЕЕ 400 ФАЛЬШИВЫХ КУПЮР
402 поддельные банкноты обнаружили банковские работники страны за первое полугодие. Большая часть фальшивок была выявлена в Минске – почти 68 %. Всего же поддельные денежные знаки изъяты из обращения в 39 населенных пунктах страны.
Чаще всего находят поддельные доллары. На них пришлось 86,5 % фальшивок, или 348 купюр. Самые популярные подделки – доллары номиналом 100 и 50. Среди российских рублей чаще всего подделывают купюры в 5 тысяч, а среди евро – 500 и 50. При этом число фальшивых евро выросло в два раза. А российские рубли подделывают реже.
Читайте также:
Казахстан вводит запрет на доставку грузов через перецепку белорусскими фурами
Белорусские банки резко нарастили прибыль. Сколько они заработали?
Беларусь наращивает экспорт продовольствия, главным партнёром остается Россия