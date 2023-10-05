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Белорусские банки резко нарастили прибыль. Сколько они заработали?

05 октября 2023 16:40
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К началу осени белорусские банки заработали без малого 2 миллиарда рублей. Это на 41,8 % больше, нежели на аналогичную дату в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские банки резко нарастили прибыль. Сколько они заработали?-1

Для сравнения, прибыль чуть больше 2 миллиардов была за весь прошлый год. Бурному росту, по данным аналитиков, способствовал в том числе и рост экономики. Высокая прибыль позволяет банкам наращивать нормативный капитал. По основным направлениям денежно-кредитной политики на 2023 год банки должны поддерживать удельный вес необслуживаемых активов на уровне ниже 10 %. Реальное положение дел у отечественных банкиров существенно лучше, чем официальный лимит рисков.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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