«Положительный эффект колоссальный». Лукашенко встретился с губернатором Ульяновской области
Новости Беларуси. Развивать региональное сотрудничество наша страна продолжает и с Россией. Мы не намерены конкурировать. Напротив, цель – объединение потенциалов. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с делегацией из Ульяновской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отношения Минска и Ульяновска насчитывают не одно десятилетие, сегодня работа направлена на поиск новых векторов взаимного роста. С учетом накопленного опыта наладить более глубокое взаимодействие через кооперацию в производственной сфере не станет проблемой.
Тем более, что все необходимые решения на уровне глав государств приняты, подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко добавил, что главное – выполнить договоренности. Основа наших экономических связей с регионом – это промышленная сфера с акцентом на наукоемкие технологии. Ряд проектов реализуется не один год. Президент остановился на ключевых.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас, во-первых, на протяжении ряда лет белорусские предприятия осуществляют поставки продукции на сборочные конвейеры и Ульяновского автозавода, и УМЗ, завершается программа на 21-23 годы. Второе. Продолжается реализация совместного проекта по производству в Ульяновской области полуприцепов на базе шасси МАЗ. Третье. Нашими организациями налажены прочные кооперационные связи в сфере радиоэлектроники. И если сегодня встречаемся, несколько слов о перспективах.
Важнейшим направлением в плане технического прогресса, внедрения в производства последних научных разработок является авиастроение. На прошлой неделе мы обсуждали эту тему с президентом Путиным. Договорились поработать над совместным выпуском самолетов для региональных перевозок. У нас для этого есть соответствующие компетенции. Это проект, ориентированный в будущее. И не на один год. Капиталовложения предстоят значительные, но и положительный эффект колоссальный. Отдельные компоненты для данной отрасли мы уже производим. Готовы расширять номенклатуру.
Как подчеркнул Александр Лукашенко, Беларусь еще с советских времен сохранила серьезную производственную базу для выпуска различной техники. И что важнее, развивалась в этом направлении. Сегодня мы готовы обеспечить потребность Ульяновской области и других регионов России в современной пассажирской, коммунальной и другой профильной технике, а также обучать персонал для ее обслуживания. В Ульяновской области (руководство этого региона планирует модернизацию АПК) может быть востребован в том числе белорусский опыт по возведению молочно-товарных комплексов и овощехранилищ. Особое внимание Александр Лукашенко обратил на высокие технологии: их развитие – условие технологического суверенитета.