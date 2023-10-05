«Положительный эффект колоссальный». Лукашенко встретился с губернатором Ульяновской области

Новости Беларуси. Развивать региональное сотрудничество наша страна продолжает и с Россией. Мы не намерены конкурировать. Напротив, цель – объединение потенциалов. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с делегацией из Ульяновской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отношения Минска и Ульяновска насчитывают не одно десятилетие, сегодня работа направлена на поиск новых векторов взаимного роста. С учетом накопленного опыта наладить более глубокое взаимодействие через кооперацию в производственной сфере не станет проблемой.

Тем более, что все необходимые решения на уровне глав государств приняты, подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко добавил, что главное – выполнить договоренности. Основа наших экономических связей с регионом – это промышленная сфера с акцентом на наукоемкие технологии. Ряд проектов реализуется не один год. Президент остановился на ключевых.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас, во-первых, на протяжении ряда лет белорусские предприятия осуществляют поставки продукции на сборочные конвейеры и Ульяновского автозавода, и УМЗ, завершается программа на 21-23 годы. Второе. Продолжается реализация совместного проекта по производству в Ульяновской области полуприцепов на базе шасси МАЗ. Третье. Нашими организациями налажены прочные кооперационные связи в сфере радиоэлектроники. И если сегодня встречаемся, несколько слов о перспективах.

Важнейшим направлением в плане технического прогресса, внедрения в производства последних научных разработок является авиастроение. На прошлой неделе мы обсуждали эту тему с президентом Путиным. Договорились поработать над совместным выпуском самолетов для региональных перевозок. У нас для этого есть соответствующие компетенции. Это проект, ориентированный в будущее. И не на один год. Капиталовложения предстоят значительные, но и положительный эффект колоссальный. Отдельные компоненты для данной отрасли мы уже производим. Готовы расширять номенклатуру.