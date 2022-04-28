Новости экономики за 28.04.2022

Адаптируясь к внешним условиям, экспортеры ищут новые рынки сбыта. Меняется география грузоперевозок. Формируется новая транспортно-логистическая система. На белорусско-российском пространстве происходит переориентация экспортных поставок с запада на восток. «Белтаможсервис» активно формирует новые логистические схемы по направлению грузопотоков через международный транспортный коридор Север – Юг. Этот проект мультимодальных перевозок позволит через Иран обеспечить выход в Персидский залив с дальнейшей транспортировкой продукции в Объединенные Арабские Эмираты и Индию.

BLOOMBERG: 10 ЕВРОПЕЙСКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО ГАЗА ОТКРЫЛИ СЧЕТА В «ГАЗПРОМБАНКЕ»

Десять государств – членов Евросоюза согласились производить оплату за газ в российских рублях. С этой целью они, согласно условиям, выдвинутым Москвой, открыли специальные счета в «Газпромбанке». По данным агентства Bloomberg, четыре страны уже провели оплату в российской валюте. Financial Times сообщает, что дистрибьюторы газа в Германии, Австрии, Словакии и Венгрии готовятся открыть счета в рублях.

Накануне «Газпром» приостановил поставки газа в адрес болгарской и польской компаний в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, «Газпром» сообщил, что сократит транзит в третьи страны, если эти государства несанкционированно начнут забирать газ из транзитного потока.

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