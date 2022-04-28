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Мармеладные мишки и шоколадные батончики. Какую альтернативу импортной продукции предлагают в Беларуси?

28 апреля 2022 15:48
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Новости Беларуси. В стране развернута масштабная программа по импортозамещению. Появляются новые продукты, которые будут востребованы на рынке у большого числа потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мармеладные мишки и шоколадные батончики. Какую альтернативу импортной продукции предлагают в Беларуси?-1

Институт мясо-молочной промышленности разработал колбасу для вегетарианцев. В Славгороде введена в эксплуатацию линия по производству жевательного мармелада, который чем-то будет похож на популярных мишек Haribo. На фабрике «Спартак» установлена линия по изготовлению батончиков на основе нуги и мягкой карамели. Это аналог Mars.

В 2022 году на пять инвестиционных проектов концерна «Белгоспищепром» планируется реализовать 35 миллионов рублей.

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# Продукты питания # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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