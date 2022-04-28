Головченко: «Регионы – это те кирпичи, из которых строится основа российского государства»

Беларусь и Воронежская область рассчитывают на существенный рост взаимной торговли. Перспективы двустороннего взаимодействия стороны обсудили и в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Воронежская область рассчитывают на существенный рост взаимной торговли. Перспективы двустороннего взаимодействия стороны обсудили и в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отдельно остановились на развитии отношений в строительной сфере. Белорусы уже возвели школу в этом регионе. Получено предложение продолжить совместный опыт и на других масштабных объектах. В целом за дни пребывания в Минске гости не раз убедились в огромном потенциале белорусских партнеров.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Особенно важно объединить наш потенциал и оперативно найти взаимодополняющие элементы, которые сработают на недопущение торможения экономик, на обеспечение устойчивого социального развития страны и регионов, ведь Россия – это федеративное государство, а регионы – это те кирпичи, из которых строится основа российского государства.
По итогам встречи стороны подписали план мероприятий по реализации соглашения между правительствами на три года в сфере экономики, науки, культуры, а также совместной работе в сфере здравоохранения. Есть идеи по обмену студентами. Особое внимание будут уделять также развитию гуманитарных связей через новые туристические маршруты.
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