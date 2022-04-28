Головченко: «Регионы – это те кирпичи, из которых строится основа российского государства»

Беларусь и Воронежская область рассчитывают на существенный рост взаимной торговли. Перспективы двустороннего взаимодействия стороны обсудили и в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельно остановились на развитии отношений в строительной сфере. Белорусы уже возвели школу в этом регионе. Получено предложение продолжить совместный опыт и на других масштабных объектах. В целом за дни пребывания в Минске гости не раз убедились в огромном потенциале белорусских партнеров.