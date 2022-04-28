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Поисковую платформу по технической информации протестируют Беларусь и Россия

28 апреля 2022 15:51
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Сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности налажено между Беларусью и Россией. Страны договорились о начале тестирования поисковой платформы по технической информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поисковую платформу по технической информации протестируют Беларусь и Россия-1

Весь объем актуальных данных, который необходим изобретателям, ученым, бизнесу, уже доступен в НЦИС. На форуме «Интеллектуальная собственность в Беларуси» отметили важность формирования нового информационного обмена между странами.

Больше новостей экономики за 28 апреля смотрите здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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