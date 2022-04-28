Поисковую платформу по технической информации протестируют Беларусь и Россия

Сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности налажено между Беларусью и Россией. Страны договорились о начале тестирования поисковой платформы по технической информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весь объем актуальных данных, который необходим изобретателям, ученым, бизнесу, уже доступен в НЦИС. На форуме «Интеллектуальная собственность в Беларуси» отметили важность формирования нового информационного обмена между странами.