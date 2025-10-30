Около 40 тысяч жителей Явы остались без крова из-за аномальных ливней

Аномальные ливни превратили индонезийскую Яву в зону бедствия. Около 40 тысяч жителей острова остались без крова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода обрушилась на 18 районов центральной провинции. Дожди не прекращаются с начала недели. Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий направило все силы на помощь пострадавшим, но масштабы катастрофы огромны. Люди продолжают покидать свои жилища. Им не успевают оказывать медицинскую помощь, не хватает и продовольствия. По прогнозам синоптиков, стихия не собирается отступать.