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Около 40 тысяч жителей Явы остались без крова из-за аномальных ливней

30 октября 2025 07:44
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Аномальные ливни превратили индонезийскую Яву в зону бедствия. Около 40 тысяч жителей острова остались без крова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 40 тысяч жителей Явы остались без крова из-за аномальных ливней-2

Непогода обрушилась на 18 районов центральной провинции. Дожди не прекращаются с начала недели. Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий направило все силы на помощь пострадавшим, но масштабы катастрофы огромны. Люди продолжают покидать свои жилища. Им не успевают оказывать медицинскую помощь, не хватает и продовольствия. По прогнозам синоптиков, стихия не собирается отступать.

# Погода

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