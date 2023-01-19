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Лавров: Беларусь является ближайшим союзником и стратегическим партнёром России

19 января 2023 08:53
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Новости Беларуси. Отношения Беларуси и России могут служить образцом равноправного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лавров: Беларусь является ближайшим союзником и стратегическим партнёром России-1

Такое мнение еще перед тем как направиться в Минск высказал глава российского внешнеполитического ведомства. Сергей Лавров 19 января проведет ряд встреч и примет участие в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел двух стран в белорусской столице. Что касается союзного строительства, отвечая на вопросы журналистов, Лавров дал четко понять: Беларусь является ближайшим союзником и стратегическим партнером России.  

Лавров: Беларусь является ближайшим союзником и стратегическим партнёром России-4

Это повлияло и на формирование повестки предстоящей коллегии внешнеполитических ведомств. Требуется координация работы с ЕС, НАТО, Советом Европы и ОБСЕ. Особое внимание уделят сотрудничеству на международных площадках в сфере контроля над вооружениями, а также противодействию линии Запада на политизацию международных организаций экономической и правозащитной направленности.  

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# Беларусь-Россия # Сергей Лавров # Фотофакт

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