Лавров: Беларусь является ближайшим союзником и стратегическим партнёром России

Новости Беларуси. Отношения Беларуси и России могут служить образцом равноправного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое мнение еще перед тем как направиться в Минск высказал глава российского внешнеполитического ведомства. Сергей Лавров 19 января проведет ряд встреч и примет участие в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел двух стран в белорусской столице. Что касается союзного строительства, отвечая на вопросы журналистов, Лавров дал четко понять: Беларусь является ближайшим союзником и стратегическим партнером России.