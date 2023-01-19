Лавров: Беларусь является ближайшим союзником и стратегическим партнёром России

Новости Беларуси. Отношения Беларуси и России могут служить образцом равноправного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Отношения Беларуси и России могут служить образцом равноправного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое мнение еще перед тем как направиться в Минск высказал глава российского внешнеполитического ведомства. Сергей Лавров 19 января проведет ряд встреч и примет участие в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел двух стран в белорусской столице. Что касается союзного строительства, отвечая на вопросы журналистов, Лавров дал четко понять: Беларусь является ближайшим союзником и стратегическим партнером России.
Это повлияло и на формирование повестки предстоящей коллегии внешнеполитических ведомств. Требуется координация работы с ЕС, НАТО, Советом Европы и ОБСЕ. Особое внимание уделят сотрудничеству на международных площадках в сфере контроля над вооружениями, а также противодействию линии Запада на политизацию международных организаций экономической и правозащитной направленности.
Подписывайтесь на нас в Telegram!