Лавров: «Готовится новый план действий по укреплению Союзного государства»
Новости Беларуси. Попытки удушить Беларусь и Россию провалились. Об этом 19 января заявил Александр Лукашенко на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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О том, что у Беларуси и России единая позиция в противостоянии внешним угрозам, уже после разговора у Президента подтвердил журналистам и Сергей Лавров. Также глава российского МИД сообщил, что наши страны готовят новый план действий по укреплению Союзного государства.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Сейчас реализуется программа на 2022-2023 годы. И готовим очередной документ для утверждения Высшим государственным советом на следующую двухлетку. В рамках реализации этих совместных действий на внешнеполитической арене мы регулярно, ежегодно проводим совместные заседания коллегий двух министерств иностранных дел. Кроме этого, мы сегодня доложили Президенту Республики Беларусь о том, как внешнеполитические ведомства участвуют в работе по сопровождению и реализации 28 союзных программ. Они, как вы знаете, почти на 70 % уже реализованы. Все идет по графику. И одновременно готовится новый план действий по укреплению Союзного государства, реализации Договора о Союзном государстве на трехлетку – с 2024 по 2026 годы.
Разумеется, тон столь плотного взаимодействия сторон задают президенты двух стран. Только в 2022 году Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились 10 раз, и это не считая телефонных переговоров, что показывает особый характер отношений в рамках Союзного государства.
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