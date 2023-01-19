Лавров: «Готовится новый план действий по укреплению Союзного государства»

О том, что у Беларуси и России единая позиция в противостоянии внешним угрозам, уже после разговора у Президента подтвердил журналистам и Сергей Лавров. Также глава российского МИД сообщил, что наши страны готовят новый план действий по укреплению Союзного государства.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Сейчас реализуется программа на 2022-2023 годы. И готовим очередной документ для утверждения Высшим государственным советом на следующую двухлетку. В рамках реализации этих совместных действий на внешнеполитической арене мы регулярно, ежегодно проводим совместные заседания коллегий двух министерств иностранных дел. Кроме этого, мы сегодня доложили Президенту Республики Беларусь о том, как внешнеполитические ведомства участвуют в работе по сопровождению и реализации 28 союзных программ. Они, как вы знаете, почти на 70 % уже реализованы. Все идет по графику. И одновременно готовится новый план действий по укреплению Союзного государства, реализации Договора о Союзном государстве на трехлетку – с 2024 по 2026 годы.