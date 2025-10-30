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Орбан объявил о начале антивоенных митингов в городах Венгрии

30 октября 2025 07:57
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Евросоюз оказался перед лицом нарастающего несогласия. Касается это дела помощи Украине. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о старте масштабной антивоенной кампании, которая охватит всю страну, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Орбан объявил о начале антивоенных митингов в городах Венгрии-2

Митинги стартуют 15 ноября в городе Дьер, а затем распространятся на всю территорию государства. Главная цель общенациональной акции – показать, что Венгрия выступает за мир и против отправки европейского оружия за пределы ЕС. В своем видеообращении Орбан заявил, что опасность распространения войны сейчас выше, чем когда-либо. Он обвинил в сложившейся ситуации еврочиновников. И поблагодарил соотечественников за участие в недавнем «марше мира» в Будапеште. Напомним, он собрал более 80 тысяч сторонников антивоенной политики правительства. 

# Акции протеста

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