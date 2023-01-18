Промышленность плюсует, особенно флагманы. Дмитрий Ярошевич об экономических итогах 2022-го для Беларуси

Вопреки всевозможным ограничениям, препятствиям и санкционному давлению в 2022-м, экономика нашей страны развивалась динамично. В непростое время усилить свои позиции и остаться в плюсе удалось отечественной пищевой промышленности, деревообработке, сельскому хозяйству, сфере услуг. Неплохие показатели по пассажирообороту – он выше 103 %. Внесли свой вклад в развитие экономики и белорусские строители – они перевыполнили годовое задание. В 2022 году введено более 4 миллионов квадратных метров жилья.

Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси:

Важно, что на протяжении последних 4 месяцев, если анализировать, наша промышленность плюсовала, особенно наши флагманы. Минпром в целом сработал, по нашим оценкам, 108 % за год, а это как раз те предприятия, которые основа белорусской экономики. В общем, результат, может быть, мог быть и лучше, но если смотреть в частности, то очень много наших основных традиционных отраслей сработали положительно.

На данный момент сформированы все макроэкономические условия, чтобы заданный главой государства параметр – рост ВВП на 3,8 % – в этом году был выполнен. В 2023-м планируют нарастить экспорт с дружественными нам странами и открыть для нашей продукции новые рынки. Увеличение товарооборота и занятие новых ниш для бизнеса на российском рынке из-за ухода некоторых иностранных компаний также в списке целей.