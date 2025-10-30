Си Цзиньпин заявил, что КНР и США должны поддерживать контакты на всех уровнях

Лидер КНР на переговорах в Пусане с Дональдом Трампом подчеркнул важность постоянного диалога между Китаем и Соединенными Штатами. Об этом пишет ТАСС.

Он призвал к сотрудничеству на всех уровнях, включая борьбу с нелегальной миграцией, финансовыми преступлениями, развитием искусственного интеллекта и борьбой с эпидемиями.

По его словам, страны должны укреплять обмены и взаимодействовать не только в рамках двусторонних отношений, но и на международной арене.

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