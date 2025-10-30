Почти 1,2 тыс. легковушек и 3 тыс. фур стоят в очередях на границе с Польшей

Так, в «Козловичах» выезда ожидают почти три тысячи фур, а в пункте пропуска «Брест» в очереди 1 180 легковушек и 68 автобусов. На границе с Литвой ситуация следующая: в «Каменном логе» сейчас находятся 850 большегрузов, а в пункте пропуска «Бенякони» – 610 фур. Такое перераспределение транспортных средств связано с недружественными действиями Литвы. Напомню, сопредельная сторона приостановила пропуск машин на свою территорию в ночь на 27 октября. Позже открыли пункт пропуска «Мядининкай», но для дипломатов, диппочты и граждан ЕС. Накануне правительство Литвы приняло решение закрыть границу с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления. Из-за прекращения оформления авто на литовском направлении люди вынуждены сутками ожидать проезда через территорию Польши.