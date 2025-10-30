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Более 30 человек погибли из-за урагана «Мелисса» на Гаити, Ямайке, Кубе и в Доминикане

30 октября 2025 07:59
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Более 30 человек стали жертвами урагана «Мелисса». Он обрушился на Гаити, Ямайку, Кубу и Доминикану, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более 30 человек погибли из-за урагана «Мелисса» на Гаити, Ямайке, Кубе и в Доминикане-2

Мощная природная стихия произошла в ночь на 29 октября. «Мелиссе» была присвоена пятая – наивысшая – категория угрозы. Сейчас ураган ослаб до второй степени. Смерч принес с собой оползни, разрушения, отключение электричества. На ликвидацию последствий непогоды власти бросили все силы. Около 800 тысяч человек пришлось эвакуировать. В свои жилища люди смогут вернуться еще нескоро. Кубинский институт метеорологии предупредил, что в регионе ожидаются ливни.

# Природные явления

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