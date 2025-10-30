По делу об ограблении лувра задержали пятерых человек – RTL

Французская полиция задержала пятерых новых подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Об этом пишет ТАСС.

Аресты прошли в разных районах Парижа, но официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Преступление произошло 19 октября: четверо злоумышленников проникли в музей с помощью подъемника и похитили девять ювелирных изделий из галереи Аполлона. Среди них – корона императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированная более чем тысячей бриллиантов. Стоимость драгоценностей оценивается в 88 миллионов евро. При этом преступники уронили одну из реликвий во время побега.

25 октября были задержаны двое подозреваемых, один из которых пытался покинуть страну. Они частично признали свою причастность к ограблению, и 29 октября им было предъявлено официальное обвинение. Следствие считает, что преступление было совершено профессионалами, и не исключает, что участников было более четырех.

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