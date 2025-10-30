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Си Цзиньпин: переговоры Китая и США должны дать опору мировой экономике

30 октября 2025 07:52
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Си Цзиньпин: переговоры Китая и США должны дать опору мировой экономике-0

На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Пусане председатель КНР Си Цзиньпин призвал ускорить работу переговорных команд Китая и США для преодоления торговых разногласий. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, достижение конкретных договоренностей поможет стабилизировать экономики двух стран и всего мира.

«Команды обеих стран должны как можно скорее детализировать и финализировать последующую работу, поддерживать и реализовывать консенсус, и, добившись реальных результатов, дать успокоительную пилюлю экономикам Китая, США и всего мира», – приводит его слова агентство Xinhua. 

Фото: pixabay

# Международная политика

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