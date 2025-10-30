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Си Цзиньпин: Китай уверен в своей способности противостоять вызовам и рискам

30 октября 2025 08:03
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Си Цзиньпин: Китай уверен в своей способности противостоять вызовам и рискам-0

На переговорах в Пусане с президентом США Дональдом Трампом председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай уверен в стабильности своей экономики и готов противостоять внешним и внутренним вызовам. Об этом пишет ТАСС.

Си Цзиньпин: переговоры Китая и США должны дать опору мировой экономике

Он отметил, что за девять месяцев рост ВВП составил 5,2%, а внешняя торговля увеличилась на 4%, несмотря на трудности. По его словам, экономика страны обладает масштабами, силой и потенциалом для дальнейшего развития.

Фото: pixabay

# Международная политика # Си Цзиньпин # Дональд Трамп

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