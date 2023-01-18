Новости экономики за 18.01.2023

Международный валютный фонд прогнозирует замедление роста мировой экономики. С какими трудностями столкнется бизнес-сообщество? Спрос на перевозку грузов внутри Беларуси за 2022 год вырос почти в два раза. Какие направления наиболее востребованы? С какой целью центры поддержки экспорта Уральского федерального округа объединяют усилия с белорусской биржевой площадкой? Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. БУТБ окажет содействие предприятиям-экспортерам Уральского федерального округа

Белорусская товарная биржа готова предоставить экспортоориентированным предприятиям Уральского федерального округа свою цифровую инфраструктуру. Помимо упрощения выхода уральских экспортеров на белорусский рынок, применение биржевого механизма обеспечит альтернативный канал поставок товаров, произведенных на Урале, в третьи страны. За 2022 год биржевой товарооборот Беларуси и Уральского федерального округа вырос на 33 %. Немаловажную роль в этом сыграла высокая активность на торгах компаний из Курганской области, которые поставляли для нужд белорусского промышленного комплекса и строительной отрасли широкий спектр изделий из черных металлов. Сейчас на нашей площадке аккредитованы 157 компаний Уральского федерального округа. Центры поддержки экспорта могут стать связующими звеньями между биржей и представителями бизнеса из регионов. Спрос на перевозку грузов внутри страны вырос на 90 % за 2022 год

В лидерах – Брестская область. Перевозчики довольно быстро приспособились к ограничениям на европейских границах и активно стали осваивать новые маршруты. Так, грузоперевозки в Сербию выросли на 55 % за год, число заявок в Казахстан – на 50 %. Почти вдвое вырос спрос на доставку грузов в Армению, в Узбекистан – в три раза, в Грузию – в четыре. На внутренних маршрутах, по данным Биржи автоперевозок, самый большой рост отмечается на перевозки бытовой техники, труб, мебели, пиломатериалов, оборудования, запчастей, металла. МВФ: темпы роста мировой экономики в 2023 году снизятся. Подробнее. Россия ведет переговоры с Ираном о создании стейблкоина