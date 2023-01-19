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Лукашенко – Лаврову: если бы все ведомства сотрудничали, как МИДы, то у нас бы не было никаких проблем

19 января 2023 16:28
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ОБСЕ деградирует, Украина – плацдарм западной экспансии постсоветского пространства, а попытки удушить Беларусь и Россию провальны. Эти темы сегодня, 19 января, Александр Лукашенко обсудил на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – Лаврову: если бы все ведомства сотрудничали, как МИДы, то у нас бы не было никаких проблем-1

Цифры отражают не только экономическую состоятельность, но и самодостаточность. Лучше всяких либеральных рекомендаций МВФ, деклараций и Давоса – это развитие своих экономик. Поиск внутренних резервов и опора на свои силы. Обкатанный белорусский подход – импортозамещение.

Лукашенко – Лаврову: если бы все ведомства сотрудничали, как МИДы, то у нас бы не было никаких проблем-4

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Очень активно продвигаемся в экономике по импортозамещению. Вы, конечно же, в курсе дела. Мы с президентом Путиным практически с этого любую встречу начинаем. Экономика – фундамент. Если будет все нормально у нас в экономике, все остальные вопросы мы решим. Что касается Министерства иностранных дел, то я, вы знаете, всегда называю их образцовыми с тех давних времен. Если бы у нас все ведомства сотрудничали таким образом, как МИДы, то у нас вообще бы не было никаких проблем и вопросов проблемных не было бы.

Динамика отношений отражена даже в интенсивности встреч на высшем уровне.

Лукашенко – Лаврову: если бы все ведомства сотрудничали, как МИДы, то у нас бы не было никаких проблем-7

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Прежде всего привет от Владимира Владимировича, хотя вы с ним встречаетесь – мы посчитали – в прошлом году 10 раз вы лично встречались (подробнее).

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# Беларусь-Россия # Экономика # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Сергей Лавров # Владимир Путин # Фотофакт

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