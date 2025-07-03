Освобождал Украину и Молдову, воевал в Германии. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Балашов Борис Дмитриевич родился 11 сентября 1924 г. в Москве. Жил с родителями в многодетной семье в Москве, Ленинграде. В 1929 г. Дмитрий Иванович Балашов с семьей в числе 25 тысяч добровольно поехал на коллективизацию в Западно-Сибирский край (Ребрихинский район), работал председателем одного из первых в крае колхоза «Гигант».

В августе 1942 года 18-летний Борис стал курсантом военно-политического училища г. Рубцовска, откуда через 6 месяцев сержантом – командиром расчета минометной батареи 214-й стрелковой дивизии, впоследствии получившей наименование Кременчугско-Александрийской, отправился под Воронеж, на передовую линию фронта. На фронте воевал связистом, наводчиком, командиром расчета, помкомвзвода.

Участвовал в боях Степного, 1-го, 2-го Украинских фронтов, в освобождении городов: Белгород, Харьков, Полтава, Кременчуг, Александрия, Знаменка. Объявлены благодарности Верховным главнокомандующим маршалом Советского Союза товарищем Сталиным в августе, сентябре 1943, январе 1945.

После Украины освобождали Молдавию, участвовал в Ясско-Кишиневской операции, получил погоны младшего лейтенанта. По разгрому немецко-фашистских захватчиков воевал в боях в Польше, Германии, Румынии, Чехословакии.

За участие в боях по освобождению Украины и участие в Сандомирском прорыве 12.01.1945 г. был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», присвоено звание лейтенанта.

В мае 1945 г. старший лейтенант Балашов Борис Дмитриевич награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны Борис Дмитриевич продолжал служить в рядах СССР. С 1966 г. майор запаса Балашов Борис Дмитриевич работал на заводе Ленина г. Минска, окончил БГУ по специальности «Правоведение».

В июле 1981 г. награжден почетной грамотой Верховного Совета БССР за многолетнюю активную работу по коммунистическому воспитанию трудящихся, мобилизации их на выполнение заданий 10-й пятилетки.

В марте 1985 г. награжден орденом «Отечественной войны II степени» за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

За участие в войне Балашов Борис Дмитриевич награжден 3 орденами, 15 медалями, в мирное время – более 20 почетными грамотами.