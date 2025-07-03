Город в атмосфере праздника! Как отмечают День Независимости возле Национальной библиотеки

Военные выставки, концерты, аттракционы и море улыбок – День Независимости в каждом уголке Минска.
Съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ работает у Национальной библиотеки.
Военные выставки, концерты, аттракционы и море улыбок – День Независимости в каждом уголке Минска.
Съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ работает у Национальной библиотеки.
Виктория Маркевич, корреспондент:
Добрый день, студия, с Днем Независимости! Сегодня весь Минск погрузился в атмосферу праздника. Мы находимся у Национальной библиотеки Беларуси. Наш алмаз знаний давно стал визитной карточкой страны. Здесь часто бывают гости, но сегодня, как никогда, многолюдно.
Здесь звучит музыка, слышен детский смех, работают тематические площадки. Например, одну из них презентует ДОСААФ Беларуси. Можно увидеть военную технику и оружие, современные гоночные автомобили, мотобайки, посоревноваться в лазертаге и прокатиться с ветерком на картинге.
Пришли только что. Видим, что достаточно много людей. Это какая-то выставка красивая, все подготовлено. Впечатления хорошие.
Настроение и яркие эмоции дарят также творческие коллективы и артисты белорусской эстрады. Репертуар подбирался заранее. У Национальной библиотеки атмосфера особая, праздничная. Это отмечают как жители столицы, так и гости.
Я приехал в столицу из Гродненской области (города Волковыска) на этот праздник. Посмотреть, как вообще наши белорусы отмечают.
Для всей молодежи это означает именно нашу свободу, нашу возможность жить под мирным небом. Самое главное – быть дружными. Нам не из-за чего ссориться.
Еще одна площадка работает в Яблоневом сквере по улице Калиновского. Тенистые аллеи укрывают минчан от жары, но скучать не приходится. Здесь на выставке все то, чем гордится Первомайский район. Инновационные проекты, многообразие продукции от столичных производителей, а также развлекательные площадки для гостей.
Подробнее в видеоматериале.