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Шоу кинологов с собаками и военная выставка – чем удивляют в минском парке Победы 3 июля

03 июля 2025 14:24
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Военная выставка, выступления кинологов и яркая концертная программа. Вся столица наполнена развлечениями на любой вкус.

В эти минуты в Парке Победы работает и наша съемочная группа. Узнали, что сейчас происходит на одной из основных праздничных локаций.

Шоу кинологов с собаками и военная выставка – чем удивляют в минском парке Победы 3 июля-2

Влада Родовская, корреспондент:
Парк Победы – одна из центральных праздничных локаций в Минске. Здесь развернулись десятки тематических зон: от полевой кухни до площадок с активностями.

Шоу кинологов с собаками и военная выставка – чем удивляют в минском парке Победы 3 июля-4

На выставке военной техники представлены новинки нашего военпрома: в зеленой зоне проходит праздник «Под мирным небом Беларуси».

Шоу кинологов с собаками и военная выставка – чем удивляют в минском парке Победы 3 июля-6

Огромное количество зрителей собрали выступления кинологов. Прыжок через огненный обруч, задержание условного преступника, отточенная меткость. Специалисты вместе со служебными собаками и продемонстрировали для гостей праздника мастер-класс дрессировки.

Подробности – в видео.

# День Независимости # Праздник в городе # Влада Родовская

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