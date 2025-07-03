Шоу кинологов с собаками и военная выставка – чем удивляют в минском парке Победы 3 июля
Военная выставка, выступления кинологов и яркая концертная программа. Вся столица наполнена развлечениями на любой вкус.
В эти минуты в Парке Победы работает и наша съемочная группа. Узнали, что сейчас происходит на одной из основных праздничных локаций.
Влада Родовская, корреспондент:
Парк Победы – одна из центральных праздничных локаций в Минске. Здесь развернулись десятки тематических зон: от полевой кухни до площадок с активностями.
На выставке военной техники представлены новинки нашего военпрома: в зеленой зоне проходит праздник «Под мирным небом Беларуси».
Огромное количество зрителей собрали выступления кинологов. Прыжок через огненный обруч, задержание условного преступника, отточенная меткость. Специалисты вместе со служебными собаками и продемонстрировали для гостей праздника мастер-класс дрессировки.
Подробности – в видео.