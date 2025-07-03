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Более 150 праздничных мероприятий проходят в Минске 3 июля

03 июля 2025 14:21
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Десятки праздничных локаций 3 июля развернулись по всему Минску – более 150 мероприятий в эти минуты проходят по всему городу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 150 праздничных мероприятий проходят в Минске 3 июля-2

В парке имени Горького для гостей концертная программа, выставка военной техники, работают интерактивные площадки и полевая кухня. Есть возможность примерить форму и разобрать оружие, принять участие в спортивных играх и различных мастер-классах. 

Немало желающих прокатиться на аттракционах. Многие просто прогуливаются семьями и наслаждаются праздничной атмосферой, объединяющей всех нас. 

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# День Независимости

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