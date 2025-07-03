Семейный стаж – более 300 лет в одном хозяйстве! Пообщались с трудовой династией из Гродненской области

Драники из белорусского картофеля едут отведать туристы. Наши технологии буквально под запись изучали зарубежные делегации и во время «Белагро». Продукция агропромышленного комплекса – это бренд нашей страны и гарант собственной продовольственной безопасности. Обеспечивают ее сотни тысяч белорусов, целыми трудовыми династиями, где любовь к труду на земле передается из поколения в поколение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С одной из таких семей, в которой общий трудовой стаж более 300 лет, познакомилась Галина Буро.

Их семеро, все родственники, работают в одном сельхозпредприятии «Воронецкий». От бабушки к внукам, от отца к сыновьям передаются традиции: любовь к родной земле и преданность аграрному делу. Общий трудовой стаж династии Толочко в этом хозяйстве уже более 300 лет.

Степан Толочко, механизатор сельхозпредприятия «Воронецкий»:

Здесь находится четыре родных брата и одна родная сестра. Моя жена и жена Станислава Ивановича. Хлеб выращиваем, пашем, сеем и убираем. Дедушки восстанавливали колхоз после войны и родители, и мы уже пошли продлевать. Анна Толочко, бухгалтер сельхозпредприятия «Воронецкий»:

Хотим, чтобы наш агрогородок процветал. Мы любим свою страну и хотим мира над головой.

Труд на земле предков, со всей ответственностью перед ними, и уж точно по зову сердца. Один летний день год кормит – братья Толочко знают это с детства. Три трактора на поле под управлением механизаторов с одной фамилией – слаженная команда. Четвертый брат слесарем в ремонтной мастерской обеспечивает родным исправность техники.

Казимир Толочко, слесарь сельхозпредприятия «Воронецкий»:

Меня приятно, что в мастерской нет техники – она вся в поле. Когда работал механизатором, мне больше всего нравилось сеять и пахать. А кто хлеб будет выращивать – кому-то надо и на земле работать. С детства любил технику. Внук окончил лицей, тоже получил права. И на механизатора, и на водителя сдал. Был на практике, до армии будет тут отрабатывать.

Иван Толочко, механизатор сельхозпредприятия «Воронецкий»:

Родители работали в животноводстве, отец скотник, мать скотником. А меня уже по технике больше потянуло, пошел на тракториста.