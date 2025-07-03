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Семейный стаж – более 300 лет в одном хозяйстве! Пообщались с трудовой династией из Гродненской области

03 июля 2025 14:17
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Драники из белорусского картофеля едут отведать туристы. Наши технологии буквально под запись изучали зарубежные делегации и во время «Белагро». Продукция агропромышленного комплекса – это бренд нашей страны и гарант собственной продовольственной безопасности. Обеспечивают ее сотни тысяч белорусов, целыми трудовыми династиями, где любовь к труду на земле передается из поколения в поколение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С одной из таких семей, в которой общий трудовой стаж более 300 лет, познакомилась Галина Буро.

Семейный стаж – более 300 лет в одном хозяйстве! Пообщались с трудовой династией из Гродненской области-2

Их семеро, все родственники, работают в одном сельхозпредприятии «Воронецкий». От бабушки к внукам, от отца к сыновьям передаются традиции: любовь к родной земле и преданность аграрному делу. Общий трудовой стаж династии Толочко в этом хозяйстве уже более 300 лет.

Семейный стаж – более 300 лет в одном хозяйстве! Пообщались с трудовой династией из Гродненской области-4

Степан Толочко, механизатор сельхозпредприятия «Воронецкий»:
Здесь находится четыре родных брата и одна родная сестра. Моя жена и жена Станислава Ивановича. Хлеб выращиваем, пашем, сеем и убираем. Дедушки восстанавливали колхоз после войны и родители, и мы уже пошли продлевать.

Анна Толочко, бухгалтер сельхозпредприятия «Воронецкий»:
Хотим, чтобы наш агрогородок процветал. Мы любим свою страну и хотим мира над головой.

Семейный стаж – более 300 лет в одном хозяйстве! Пообщались с трудовой династией из Гродненской области-6

Труд на земле предков, со всей ответственностью перед ними, и уж точно по зову сердца. Один летний день год кормит – братья Толочко знают это с детства. Три трактора на поле под управлением механизаторов с одной фамилией – слаженная команда. Четвертый брат слесарем в ремонтной мастерской обеспечивает родным исправность техники.

Семейный стаж – более 300 лет в одном хозяйстве! Пообщались с трудовой династией из Гродненской области-8

Казимир Толочко, слесарь сельхозпредприятия «Воронецкий»:
Меня приятно, что в мастерской нет техники – она вся в поле. Когда работал механизатором, мне больше всего нравилось сеять и пахать. А кто хлеб будет выращивать – кому-то надо и на земле работать. С детства любил технику. Внук окончил лицей, тоже получил права. И на механизатора, и на водителя сдал. Был на практике, до армии будет тут отрабатывать.

Семейный стаж – более 300 лет в одном хозяйстве! Пообщались с трудовой династией из Гродненской области-10

Иван Толочко, механизатор сельхозпредприятия «Воронецкий»:
Родители работали в животноводстве, отец скотник, мать скотником. А меня уже по технике больше потянуло, пошел на тракториста.

Семейный стаж – более 300 лет в одном хозяйстве! Пообщались с трудовой династией из Гродненской области-12

Степан Толочко:
Конечно, мы помогали родителям, потому что, сами знаете, 6 детей надо же было как-то прокормить. Закончил я училище в 1984 году, и после училища сразу в армию пошел, отслужил, пришел в 1986-м – и все, здесь остался работать. Нравится пахать, сеять и убирать. Я 37 лет отработал на комбайне зерновом, кстати, две награды получал президентские: в 1996 году в Столине «Жигули», а в прошлом году медаль «За трудовые заслуги». В любой профессии без любви ничего не будет.

Иван Толочко:
Каждый труд должен быть важен. Если нет интереса, то какая работа может быть? Вся работа важна для хозяйства, для государства.

Подробнее в видео.

# Сельское хозяйство # Семья # Работа в Беларуси

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