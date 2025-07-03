Делегация из Смоленска во главе с мэром присоединилась к празднованию Дня Независимости

Столичный парк Павлова принял марафон массовых гуляний. Развлечения здесь на любой вкус и возраст. Свои интерактивные площадки развернули представители МЧС и милицейского ведомства. Ремесленники презентуют сувенирную продукцию ручной работы. А объекты общественного питания удивляют гастрономическими изысками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Присоединились к празднику и зарубежные гости. Делегация из Смоленска прибыла в Минск для участия в Дне Независимости