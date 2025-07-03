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Делегация из Смоленска во главе с мэром присоединилась к празднованию Дня Независимости

03 июля 2025 14:26
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Столичный парк Павлова принял марафон массовых гуляний. Развлечения здесь на любой вкус и возраст. Свои интерактивные площадки развернули представители МЧС и милицейского ведомства. Ремесленники презентуют сувенирную продукцию ручной работы. А объекты общественного питания удивляют гастрономическими изысками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Присоединились к празднику и зарубежные гости. Делегация из Смоленска прибыла в Минск для участия в Дне Независимости

Делегация из Смоленска во главе с мэром присоединилась к празднованию Дня Независимости-2

Александр Новиков, мэр Смоленска (Россия):
Это праздник свободы всего белорусского народа. И мы очень рады, в очередной раз для нас это уже добрая традиция приезжать и разделять все торжества с нашими близкими друзьями и товарищами, белорусами и минчанами. 

Несомненно, белорусы сохраняют память и о войне, и о Победе, и самое главное, они сохраняют память о тех людях, которые отдали самое ценное, что может быть, – это свои жизни. Ради того, чтобы мы могли с вами жить, любить, творить, работать.

Собралось полторы тысячи человек! Каким был День Независимости на Кургане Славы.

# День Независимости # Беларусь-Россия

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