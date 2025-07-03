У Кургана Славы развернулась выставка достижений «Минщина современная»

От народных традиций и мастер-классов до презентации и дегустации лучших товаров. Выставка достижений «Минщина современная» развернулась у Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если утром в мемориальном комплексе проходили официальные торжества, то сейчас эта локация в том числе для семейного отдыха.

Здесь можно увидеть все, чем гордится столичная область: новейшие технологии в машиностроении, пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Представлены достижения заводов, школ, аграриев, спортсменов.

Чувство необыкновенной гордости за нашу страну, за то, что здесь все так... Даже дети посмотрели, сколько разных локаций, столько всего интересного. Спасибо всем организаторам, это такой большой труд. Bсе возможности нашей страны показаны здесь. Этот праздник, естественно, является одним из самых важных в стране, так как в этот день, по факту, Беларусь обрела независимость.

Наталья Вишнякова, председатель первичной профсоюзной организации СПК «Агрокомбинат Снов»:

К выставке мы готовились очень тщательно. Это не одного дня работа. Привезли свою продукцию для дегустации. Каждый может подойти и попробовать наши новинки. Отдельно представлены учреждения образования. А представители социальной сферы демонстрируют современные подходы к уходу за пожилыми и реабилитации людей с инвалидностью.