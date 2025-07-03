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Бои на мечах и военно-полевая кухня – во Фрунзенском районе Минска проходят масштабные гуляния

03 июля 2025 14:26
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Масштабные гулянья в честь Дня Независимости проходят и во Фрунзенском районе столицы. В парке Уго Чавеса развернулась выставка техники, для гостей организовали множество интерактивных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бои на мечах и военно-полевая кухня – во Фрунзенском районе Минска проходят масштабные гуляния-2

Все желающие смогли отведать угощения на военно-полевой кухне, а также посетить лагерь средневековых рыцарей и понаблюдать за боями на мечах. В зеленой зоне расположился уголок с подвижными играми для детей. Особое настроение создают выступления творческих коллективов. Многие приходят на праздник целыми семьями.

Бои на мечах и военно-полевая кухня – во Фрунзенском районе Минска проходят масштабные гуляния-4

Очень нравится нам, как проходят здесь праздники, дети с удовольствием ходят в парк в такие праздничные дни.

Бои на мечах и военно-полевая кухня – во Фрунзенском районе Минска проходят масштабные гуляния-6

Отличное настроение, праздник просто шикарный. Сделано для детей много, и развлекательного много, и там еще аттракционы разные, концерт великолепно выступает.

Напомним, что парк Уго Чавеса – одна из шести локаций в Минске, где можно будет наблюдать за ярким финалом праздника. В 23:00 в Минске состоится красочный фейерверк.

# День Независимости # Праздник в городе

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