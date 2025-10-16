Не надо разбрасываться деньгами, которых у вас нет! Лукашенко о строительстве новых объектов

Прогнозные показатели на 2026 год должны содержать реалистичный, но напряженный сценарий. Этого требует Президент. Сегодня, 16 октября, во Дворце Независимости состоялось совещание о проектах прогнозных документов на предстоящий год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе совещания глава государства отдельно остановился на увеличении золотовалютных резервов. Сегодня цифры рекордные. Однако Александр Лукашенко отметил, что валюта должна работать. Средства нужно пускать в оборот, но действовать по-хозяйски. Пересмотреть приоритеты Президент поручил и в вопросе строительства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Также в следующем году начинают работать новые государственные программы. Правительство уже сформировало их перечень, который рассмотрим отдельно. Большинство социально-экономической направленности и финансируется из бюджетов. Но что в основе этих программ? Как определялась потребность в ресурсах? Это должны быть реальные, применимые на практике планы под конкретный и эффективный результат.

При этом я хочу заметить. Премьер-министр, я вот уверен, это исполнит, ему поручено. Ни в коем случае не заниматься строительством и созданием того, без чего сегодня и завтра, возможно, можем обойтись. Смотрю эти офисы, дворцы на местах. Надо строить и в программу. Слушайте, коровники надо строить, чтобы коров нормально содержать и доить телят. Хватит уже этих дворцов и культурных объектов. Важнее, наверное, людям построить жилье. Не надо разбрасываться деньгами, которых у вас нет. Объективно надо ситуацию оценивать и прекратить строительство всяких музеев, домов отдыха и прочее. Эти надо задействовать. Вот один музей построен, там и государство, и благотворительность, все вместе. И достаточно этого одного музея. Люди приедут смотреть, потому что на местах их уже океан. То же самое и по другим объектам.

Отметим, глава государства анонсировал расширенное заседание с аппаратом правительства и приглашенными, где более подробно обсудят текущие итоги работы экономики. Мероприятие должно состояться через две недели.