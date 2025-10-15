Турчин рассказал, с какими странами нужно подтягивать экономические отношения

Состояние экономики, настораживающие тенденции в машиностроении, сотрудничество с Россией и другими странами СНГ, а также обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами. С докладом сегодня глава государства принял премьер-министра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжая тему экспорта, в ближайшей перспективе – укрепление сотрудничества с партнерами по СНГ. В частности, с Узбекистаном и Казахстаном. Как отметил премьер-министр, мы имеем образцовые политические отношения, необходимо подтягивать экономическую составляющую.