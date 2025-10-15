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Турчин рассказал, с какими странами нужно подтягивать экономические отношения

15 октября 2025 16:55
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Состояние экономики, настораживающие тенденции в машиностроении, сотрудничество с Россией и другими странами СНГ, а также обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами. С докладом сегодня глава государства принял премьер-министра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжая тему экспорта, в ближайшей перспективе – укрепление сотрудничества с партнерами по СНГ. В частности, с Узбекистаном и Казахстаном. Как отметил премьер-министр, мы имеем образцовые политические отношения, необходимо подтягивать экономическую составляющую.

Александр Генрихович, диверсификация экспорта является важным вопросом для нашей страны. Скажите, пожалуйста, какие вопросы остаются в фокусе правительства?

Турчин рассказал, с какими странами нужно подтягивать экономические отношения-2

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
В фокусе правительства, конечно, все направления нашей экспортной деятельности, но, наверное, ближайшая перспектива – это Казахстан и Узбекистан. Две очень крупные экономики, наши давние партнеры. Но, к сожалению, по целому ряду направлений в последнее время сотрудничество с этими странами было, скажем так, не на том уровне, на котором оно должно быть. Наверное, в течение ноября будут два визита правительственных делегаций в эти страны. Встречи для того, чтобы мы придали импульс нашим отношениям. Мы обязаны сегодня вывести наши отношения на тот уровень сотрудничества, который соответствует уровню наших политических отношений.

# Александр Турчин # Белларусь-Казахстан # Беларусь-Узбекистан # Международное сотрудничество

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