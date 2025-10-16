«Картина неоднозначная!» – Лукашенко провёл совещание по проектам прогнозных документов на 2026 год

Работа экономики, бюджет, денежно-кредитная политика – в фокусе внимания главы государства. Сегодня, 16 октября, во Дворце Независимости совещание по проектам прогнозных документов на 2026 год. Но прежде Президент обратился к вопросам ближайшей перспективы. Так, на реализацию пятилетней программы – уже шестой – остается несколько месяцев, необходимо выполнить все доведенные параметры. Пока картина неоднозначная – констатировал Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Положительные результаты есть: растут общие доходы населения, крепнет национальная валюта, увеличиваются золотовалютные резервы. Тем не менее, нельзя игнорировать спад в ряде традиционных отраслей. Три из пяти важнейших параметров прогноза на текущий год не выполняются. Недоработки – в аграрном секторе, проседает также промышленность. Не все идеально в части экспорта товаров: темп продаж в последние месяцы застыл на уровне 97,5 %.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Через две недели на расширенном заседании с аппаратом правительства и приглашенными, мы более подробно обсудим текущие итоги работы экономики. Главное, я хочу увидеть, каким образом мы в принципе организовали работу так называемой мобилизационной экономики. Если просел экспорт, то у нас здесь закреплены вице-премьеры с конкретными фамилиями. Как с них и министра иностранных дел спрашивает премьер-министр, правительство и его президиум.

Второй уровень – работа отраслевых министров и наших послов в ключевых странах, которых я ориентирую только на торговлю и инвестпроекты. Далее – директора предприятия и их маркетинговые службы. Повторяю – четкая вертикаль и система. Есть она или нет? Есть. Работает? Плюс – оцифровка заданий и контроль. Я не могу рассуждать о макроматериалах, когда за одним забором уже полыхает война, а за другим к ней летят на всех парах. Ну, а вы масло сливочное с тракторами и комбайнами продать не можете. Посоветую вам – вылезайте пока не поздно из своих теплых кресел, автомобилей и начинайте смотреть дальше, значительно дальше, чем наш традиционный российский рынок. Пока успехи, если отбросить сырьевые товары, очень скромные. От Китая до Аргентины. Повторяю – до конца года еще целый квартал. И прекратите стенание, что правительство новое у нас, какое новое? И работает якобы не полный год, поэтому вроде бы это не ваши промахи и косяки. А чьи?