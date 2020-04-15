Когда беда объединяет. Показываем, как белорусские предприятия переориентировались и стали шить маски

Новости Беларуси. Маски, повязки, костюмы и комбинезоны. Около 100 предприятий страны перепрофилировались на выпуск средств индивидуальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как предприятия с выпуска новых коллекций перешли на маски и повязки – в нашем сюжете.

Полностью удовлетворить потребности врачей и населения – такую задачу поставил глава государства. В ближайшее время Александр Лукашенко сам планирует посетить производства, которые перешли на выпуск этой востребованной сейчас продукции. А пока контроль за реализацией исполняют должностные лица. Объемы производства растут, однако спрос на одноразовые средства защиты пока не удовлетворен.

Коронавирус уже изменил мир, изменил потребности людей и даже целых экономик. Едва ли не годовой запас некоторых лекарств и средств индивидуальной защиты за считанные недели истончился во многих странах. На фоне острого дефицита начали фиксировать еще и случаи спекуляций, попытки вывести востребованную продукцию за рубеж.

В Беларуси на повышенный спрос сразу отреагировали. Президент поставил задачу производить на месте все, что нам необходимо в условиях пандемии. Легпром сменил профиль многих предприятий по всей стране. И этот шаг, кстати, в числе преимуществ Беларуси отметила недавно побывавшая в стране миссия ВОЗ.

В первую очередь, обеспечить необходимо медиков. Маски, костюмы, перчатки. В достатке все необходимые товары должны быть и в аптеках. Президент лично планирует посетить перепрофилированные производства, чтобы убедиться, как выполняется поставленная задача.

Только за 14 апреля «Белфармации» и «Белмедтехнике» отгрузили около миллиона масок. Правда, потребность людей выше. Ее оценивают где-то в 2-3 миллиона. Поэтому сейчас стоит задача полностью удовлетворить спрос. Для этого все предприятия, где есть швейное производство, должны активно включиться в процес.