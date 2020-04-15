Отложили шитьё модных коллекций и принялись за маски. Показываем, как трудятся белорусские швеи

Новости Беларуси. Предприятия, выпускавшие самый разный ассортимент – от одежды до белья, быстро освоили новую продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные заказы в сторону отложили солигорские «Калинка» и «Купалинка». Первое из этих предприятий известно своими коллекциями одежды, но теперь у них появились новые хиты продаж.

Наталья Кулеш, заместитель директора по коммерческим работам ЗАО «Калинка»:

Мы решили не отставать от всех разработчиков и предлагаем под своей маркой такие повязки. Поднимающие настроения, разноцветные. Второй слой – хлопок. Это многоразовая маска, которую можно стирать.

За день здесь отшивают 110 тысяч масок и повязок. Причем объемы увеличивают. Продукцией обеспечивают местную больницу. Помимо масок и повязок еще защитные костюмы.