Отложили шитьё модных коллекций и принялись за маски. Показываем, как трудятся белорусские швеи

Новости Беларуси. Предприятия, выпускавшие самый разный ассортимент – от одежды до белья, быстро освоили новую продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Предприятия, выпускавшие самый разный ассортимент – от одежды до белья, быстро освоили новую продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основные заказы в сторону отложили солигорские «Калинка» и «Купалинка». Первое из этих предприятий известно своими коллекциями одежды, но теперь у них появились новые хиты продаж.
Наталья Кулеш, заместитель директора по коммерческим работам ЗАО «Калинка»:
Мы решили не отставать от всех разработчиков и предлагаем под своей маркой такие повязки. Поднимающие настроения, разноцветные. Второй слой – хлопок. Это многоразовая маска, которую можно стирать.
За день здесь отшивают 110 тысяч масок и повязок. Причем объемы увеличивают. Продукцией обеспечивают местную больницу. Помимо масок и повязок еще защитные костюмы.
После смены я прошиваю 100 штук.
«Купалинка» у поклонников бренда ассоциируется с бельем и верхним трикотажем. Но сегодня здесь тоже отшивают маски. Ввели вторую смену. Используют свое прежнее сырье, трудятся над производством индивидуальных средств защиты более 600 сотрудников. Пока в сутки удается сшить 40 тысяч, следующая планка – 45 тысяч.