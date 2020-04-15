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Отложили шитьё модных коллекций и принялись за маски. Показываем, как трудятся белорусские швеи

15 апреля 2020 18:11
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Новости Беларуси. Предприятия, выпускавшие самый разный ассортимент – от одежды до белья, быстро освоили новую продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отложили шитьё модных коллекций и принялись за маски. Показываем, как трудятся белорусские швеи-1

Отложили шитьё модных коллекций и принялись за маски. Показываем, как трудятся белорусские швеи-3

Основные заказы в сторону отложили солигорские «Калинка» и «Купалинка». Первое из этих предприятий известно своими коллекциями одежды, но теперь у них появились новые хиты продаж.

Отложили шитьё модных коллекций и принялись за маски. Показываем, как трудятся белорусские швеи-6

Отложили шитьё модных коллекций и принялись за маски. Показываем, как трудятся белорусские швеи-8

Наталья Кулеш, заместитель директора по коммерческим работам ЗАО «Калинка»:
Мы решили не отставать от всех разработчиков и предлагаем под своей маркой такие повязки. Поднимающие настроения, разноцветные. Второй слой – хлопок. Это многоразовая маска, которую можно стирать.

Отложили шитьё модных коллекций и принялись за маски. Показываем, как трудятся белорусские швеи-11

Отложили шитьё модных коллекций и принялись за маски. Показываем, как трудятся белорусские швеи-13

За день здесь отшивают 110 тысяч масок и повязок. Причем объемы увеличивают. Продукцией обеспечивают местную больницу. Помимо масок и повязок еще защитные костюмы.

Отложили шитьё модных коллекций и принялись за маски. Показываем, как трудятся белорусские швеи-16

Отложили шитьё модных коллекций и принялись за маски. Показываем, как трудятся белорусские швеи-18

После смены я прошиваю 100 штук.

«Купалинка» у поклонников бренда ассоциируется с бельем и верхним трикотажем. Но сегодня здесь тоже отшивают маски. Ввели вторую смену. Используют свое прежнее сырье, трудятся над производством индивидуальных средств защиты более 600 сотрудников. Пока в сутки удается сшить 40 тысяч, следующая планка – 45 тысяч.

Отложили шитьё модных коллекций и принялись за маски. Показываем, как трудятся белорусские швеи-21

Отложили шитьё модных коллекций и принялись за маски. Показываем, как трудятся белорусские швеи-23

Отложили шитьё модных коллекций и принялись за маски. Показываем, как трудятся белорусские швеи-25

# Коронавирус # общество # Наталья Кулеш # Фотофакт

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