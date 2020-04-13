Александр Лукашенко: «Мы сделаем всё для того, чтобы каждый человек сохранил свою жизнь»

Виктория Ходосок, СТВ: Мы давно выработали свою тактику – точечную. И пусть её кто-то осуждает, кто-то с ней не соглашается, ставит под сомнение – ВОЗ её поддержал. Будем спорить с экспертами? Вряд ли. Президент каждый раз подчёркивает: мы будем бороться за всех и каждого. И эту коронавирусную заразу победим красиво.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы выработали свою тактику борьбы с этими инфекционными заболеваниями. Мы, не развалив систему, имеем инфекционные больницы от районов до инфекционных больниц в Минске, центры эти имеем, научно-практические центры. Они оснащены. Где-то чего-то не хватало – мы их задействовали полностью. Это нас сегодня спасает. Это основа, а не то, что мы тут кому-то что-то рассказываем. И работа врачей.

Александр Лукашенко о сезонных заболеваниях: хорошая тенденция. Снижается число людей с пневмонией каждые сутки

Давайте будем спокойно жить, заниматься своим делом, растить детей и думать о будущем. А мы сделаем все для того, чтобы каждый человек сохранил свою жизнь. Особенно сейчас, чтобы доказать, что мы можем бороться за человека и побеждать эту заразу. Как я сказал, красиво побеждать.