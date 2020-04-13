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Александр Лукашенко: «Мы сделаем всё для того, чтобы каждый человек сохранил свою жизнь»

13 апреля 2020 18:18
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Новости Беларуси. Президент 13 апреля пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы сделаем всё для того, чтобы каждый человек сохранил свою жизнь»-1

Виктория Ходосок, СТВ:  
Мы давно выработали свою тактику – точечную. И пусть её кто-то осуждает, кто-то с ней не соглашается, ставит под сомнение – ВОЗ её поддержал. Будем спорить с экспертами? Вряд ли. Президент каждый раз подчёркивает: мы будем бороться за всех и каждого. И эту коронавирусную заразу победим красиво.  

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Александр Лукашенко: «Мы сделаем всё для того, чтобы каждый человек сохранил свою жизнь»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы выработали свою тактику борьбы с этими инфекционными заболеваниями. Мы, не развалив систему, имеем инфекционные больницы от районов до инфекционных больниц в Минске, центры эти имеем, научно-практические центры. Они оснащены. Где-то чего-то не хватало – мы их задействовали полностью. Это нас сегодня спасает. Это основа, а не то, что мы тут кому-то что-то рассказываем. И работа врачей.  

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Давайте будем спокойно жить, заниматься своим делом, растить детей и думать о будущем. А мы сделаем все для того, чтобы каждый человек сохранил свою жизнь. Особенно сейчас, чтобы доказать, что мы можем бороться за человека и побеждать эту заразу. Как я сказал, красиво побеждать.    

Александр Лукашенко о заболевших коронавирусом: «Если человек не опустил руки – он обязательно выздоровеет» (читать далее).   

Александр Лукашенко: «Мы сделаем всё для того, чтобы каждый человек сохранил свою жизнь»-7

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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