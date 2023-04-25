«Гродненская область первая превысила 100%». Караник о важности работы вертикали власти на местах

Новости Беларуси. Гродненская область по отдельным направлениям развивается лучше других, но есть и слабые места. Об этом 24 апреля заявил Александр Лукашенко во время совещания по развитию региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из тем совещания – работа промышленного сектора региона. Александр Лукашенко заметил, что ориентироваться только на предприятия республиканского уровня и атомную станцию нельзя. В каждом районе должен быть реализован минимум один серьезный инвестиционный проект.

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Президент правильно ставил вопрос – мы передали больше полномочий на местах. То есть научитесь оперативно принимать выверенные решения, брать на себя ответственность и достигать поставленные цели. Гродненская область в этом плане первая превысила 100 %. Динамика положительная во всех областях, но мы первые по итогам квартала получили 100,2 % к уровню ВРП к 2022 году.

Уделил внимание на совещании и ходу посевной. Глава государства отметил, что на границе Минской и Гродненской областей заметна существенная разница в уровне хозяйствования на земле. Минская отстает, не хватает порядка. Президент серьезно предупредил о недопустимости самоуспокоения и повторил: лучше воевать в поле. Избежать реальной горячей войны можно, только обеспечив устойчивое социально-экономическое развитие страны.