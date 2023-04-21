Новости экономики за 21.04.2023

Американская валюта стремительно теряет авторитет как резервная. Как Вашингтон ведет к краху собственную финансовую систему? Индийский бизнес готов вложить более полумиллиарда долларов в производство белорусских азотных удобрений. Как это отразится на развитии транспортного коридора «Север – Юг». И что представили белорусские компании на транспортно-логистической выставке в России? Подробнее в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. «ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА В ЕАЭС» ПРЕДСТАВИЛ БЕЛТАМОЖСЕРВИС НА ВЫСТАВКЕ TRANSRUSSIA В КРАСНОГОРСКЕ

В Беларуси построят 32 автозаправочные станции «Въездные ворота в ЕАЭС» представил Белорусский логистический оператор на выставке транспортно-логистических услуг в России. Мультимодальный комплекс с уникальным преимуществом белорусской транспортной системы: наличием широкой и узкой железнодорожной колеи, возможностью перегрузки автофургонов, погрузки и разгрузки вагонов в крытых складах с высокой рампой. Предприятие презентовало систему работы по навешиванию и отслеживанию навигационной пломбы и программу мониторинга. Всего актуальные тренды развития транспортной и складской логистики представили 400 экспонентов из 22 стран. Это ведущие российские и международные компании-операторы грузовых железнодорожных, автомобильных, морских и воздушных перевозок, портовые операторы, экспедиторские компании, поставщики складского оборудования. США УСКОРИЛИ КРАХ ДОЛЛАРА

Индийский бизнес готов вложить 600 млн долларов в производство азотных удобрений в Беларуси США ускорили крах доллара. Об этом сообщило крупное американское издание, ссылаясь на экономических аналитиков. По их мнению, американская валюта стремительно теряет авторитет как резервная. И этот процесс только ускорился после того, как Вашингтон решил продемонстрировать свою власть над основанной на долларе мировой финансовой системой. Но, судя по данным экономических исследований, эта политика привела к обратным результатам. Доля доллара среди официальных мировых резервных валют сократилась с 73 до 55 % за 20 лет. И этот процесс стал еще больше ускоряться. В 2022 году этот показатель уменьшился уже до 47 %. То есть доллар стал терять статус резервной мировой валюты куда быстрее, чем предсказывали ранее. «БЕЛПОЧТА» ДОСРОЧНО ВЫПЛАТИТ ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ЗА 25 АПРЕЛЯ