В Беларуси построят 32 автозаправочные станции

Новости Беларуси. В Беларуси в ближайшие три года реконструируют и построят 32 автозаправочные станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При модернизации некоторых АЗС будет использовано новое технологическое оборудование, которое позволит увеличить мощность объектов и количество обслуживаемого транспорта. В перспективных местах будут строиться новые автозаправочные станции. Причем особенно активно планируется расширять сеть многотопливных АЗС для заправки различными видами моторного топлива и зарядки электромобилей.