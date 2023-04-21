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В Беларуси построят 32 автозаправочные станции

21 апреля 2023 15:30
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Новости Беларуси. В Беларуси в ближайшие три года реконструируют и построят 32 автозаправочные станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси построят 32 автозаправочные станции-1

При модернизации некоторых АЗС будет использовано новое технологическое оборудование, которое позволит увеличить мощность объектов и количество обслуживаемого транспорта. В перспективных местах будут строиться новые автозаправочные станции. Причем особенно активно планируется расширять сеть многотопливных АЗС для заправки различными видами моторного топлива и зарядки электромобилей.

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# Автозаправки в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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