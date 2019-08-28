Какие перспективы сотрудничества есть у Беларуси и Турции? Александр Лукашенко встретился с Мевлютом Чавушоглу

Новости Беларуси. Сотрудничество Беларуси и Турции необходимо выводить на новый уровень. Об этом 28 августа заявил Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двусторонние отношения находятся на хорошем уровне. Но, чтобы взаимодействие укреплялось, нужно больше внимания уделять экономическим проектам. Страны заинтересованы в этом. Да, есть определенные вопросы, к примеру, дисбаланс в товарообороте. Но есть и все возможности, чтобы решить этот его. К переговорам и действиям готовы обе страны. Беларусь и Турция намерены повышать объемы торговли, сейчас прорабатывают варианты, как это сделать.

Подробности в материале Ольги Коршун. Турция для белорусов в лишнем представлении не нуждается. Эта страна круглый год привлекает туристов: сразу четыре моря и мягкий климат делают свое дело. Но отношения наших стран не упираются в отели класса «все включено».

Турция – это еще и море возможностей. Страна входит в таможенный союз с ЕС и свободно торгует еще с 22 странами. За последние 25 лет треть своих инвестиций вложила в Россию и более 40 % – в Болгарию и Румынию. Даже по самым худшим прогнозам до 2025-го турецкая экономика будет расти как минимум на 2 % в год.

– Приветствую. Как вы – живы, здоровы?

– Отлично!

Турецкие политики не обходят стороной Беларусь. Вот и министр иностранных дел этой страны на переговоры в Минск прямиком из Москвы. Быть неподалеку и не заехать в гости – это не то что недипломатично, скорее не по-дружески, а в восточной дипломатии многое построено на личных связях. Президент принял турецкого гостя как хорошего и надежного друга нашей страны. Да, на первых порах в отношениях были определенные сложности, но сейчас по ключевым вопросам взаимопонимание. Александр Лукашенко – министру иностранных дел Турции: «Нам надо совершенствовать фундамент наших отношений»

Президент Беларуси посещал Турцию в рамках официального визита (он состоялся весной) и крупных международных форумов. Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше»

Реджеп Тайип Эрдоган приезжал в Минск в 2016 (это был первый в истории визит турецкого президента в Беларусь). Межгосударственные отношения и торгово-экономическое сотрудничество: Президент Турции с официальным визитом посетил Минск Как позже на одном из форумов сказал Александр Лукашенко, наши отношения переживают настоящий ренессанс. Мевлют Чавушоглу: «Для меня большая честь вновь оказаться действительно в дружественной стране» В первую очередь стоит задача усиливать торговлю. В 2018 году товарооборот составил 984 миллиона долларов. На горизонте цифра в миллиард и даже полтора. Наша страна поставляет в Турцию калийные удобрения, сливочное масло, проволоку из нелегированной стали. К нам идут ткани, овощи, фрукты и турецкие инвестиции. Их объем превысил уже 800 миллионов долларов.

Ольга Коршун, корреспондент:

Если присмотреться, то в Минске достаточно много турецкого. К примеру, вот этот пятизвездочный отель. В его возведение инвестор вложил больше 50 миллионов долларов. Вообще пик турецкого строительства пришелся примерно на 2012 год. К реализации крупных проектов инвесторов подстегивало приближение чемпионата мира по хоккею. В это в Минске появился крупный развлекательный центр, несколько гостиниц класса люкс. Но и сейчас эти объекты не простаивают, а в нашей столице появляется все больше площадок и поводов для дальнейшего сотрудничества.

Поводом для этого контракта стала турецкая зима. Восток страны покрывает снегом, а значит, и для техники «Амкодор» найдется работа. Эту модель на предприятии уже прозвали «золотые ручки». И не только благодаря техническим характеристикам, есть контракт на полтора миллиона долларов.

Леонид Пинчук, первый заместитель директора маркетинг-центра –начальник управления внешнеэкономической деятельности ОАО «Амкодор» - управляющая компания Холдинга»:

Сегодня не так много аналогов производителей, которые такую машину делают. Машина сложная в изготовлении, но мы ее изготавливаем уже больше 50 лет и наработали очень хороший опыт. И по тем машинам, которые в Турции находятся больше трех лет, у нас практически нет отказов. То есть отказы в виде каких-то расходных материалов: резинок, фильтров и так далее. А в целом машины продолжают работать.

В Турции уже открыто представительство МАЗа. А в апреле запустили сборочное производство белорусских тракторов. Тестовые испытания прошли комбайны.

О промышленной кооперации Мевлют Чавушоглу говорил на встрече с Владимиром Макеем. В целом стороны сошлись во мнении, что есть варианты сотрудничества. Главное, не затягивать с решениями. Инвестиции и взаимные поставки: возможности роста товарооборота между Беларусью и Турцией обсудили в Минске Визит главы МИД Турции завершился возложением цветов к стеле «Минск –город-герой». Кстати, Анкара – город-побратим нашей столицы. А такие мероприятия позволяют лучше узнать историю и понять друг друга.