Инвестиции и взаимные поставки: возможности роста товарооборота между Беларусью и Турцией обсудили в Минске

Новости Беларуси. Как увеличить товарооборот между Беларусью и Турцией? О конкретных направлениях сотрудничества речь шла в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Как увеличить товарооборот между Беларусью и Турцией? О конкретных направлениях сотрудничества речь шла в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны сошлись во мнении, что локомотивами торгового движения должны стать инновации и промышленная кооперация. Тем более, что первые успешные шаги уже есть. В Турции создано сборочное производство тракторов МТЗ. Предстоит углубить сотрудничество в сфере высшего образования и туризма.
Александр Лукашенко – министру иностранных дел Турции: «Нам надо совершенствовать фундамент наших отношений»
Речь шла об увеличении числа авиарейсов между странами. Несомненно, динамику двусторонней экономики придадут инвестиции. Над этими вопросами работает специальная межведомственная группа.
Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции:
На данный момент сальдо двусторонней торговли складывается пока в пользу Турции, но мы работаем над тем, чтобы торговля была сбалансированной. В этой связи по поручению глав государств создана рабочая группа по развитию торговли. Ее первое заседание состоится в сентябре.
По итогам встречи даны распоряжения для того, чтобы наши ответственные специалисты проработали те товарные группы, которые Беларусь могла бы поставлять в Турцию. Также те товары, которая Турция вынуждена закупать на внешних рынках, какие из них могли бы поставляться из Беларуси. Будет проходить мониторинг этой работы. Сбалансировать торговлю мы можем и за счет наращивания инвестиций.