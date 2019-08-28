Инвестиции и взаимные поставки: возможности роста товарооборота между Беларусью и Турцией обсудили в Минске

Новости Беларуси. Как увеличить товарооборот между Беларусью и Турцией? О конкретных направлениях сотрудничества речь шла в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны сошлись во мнении, что локомотивами торгового движения должны стать инновации и промышленная кооперация. Тем более, что первые успешные шаги уже есть. В Турции создано сборочное производство тракторов МТЗ. Предстоит углубить сотрудничество в сфере высшего образования и туризма. Александр Лукашенко – министру иностранных дел Турции: «Нам надо совершенствовать фундамент наших отношений» Речь шла об увеличении числа авиарейсов между странами. Несомненно, динамику двусторонней экономики придадут инвестиции. Над этими вопросами работает специальная межведомственная группа.