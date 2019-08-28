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Инвестиции и взаимные поставки: возможности роста товарооборота между Беларусью и Турцией обсудили в Минске

28 августа 2019 14:15
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Новости Беларуси. Как увеличить товарооборот между Беларусью и Турцией? О конкретных направлениях сотрудничества речь шла в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инвестиции и взаимные поставки: возможности роста товарооборота между Беларусью и Турцией обсудили в Минске-1

Стороны сошлись во мнении, что локомотивами торгового движения должны стать инновации и промышленная кооперация. Тем более, что первые успешные шаги уже есть. В Турции создано сборочное производство тракторов МТЗ. Предстоит углубить сотрудничество в сфере высшего образования и туризма.

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Речь шла об увеличении числа авиарейсов между странами. Несомненно, динамику двусторонней экономики придадут инвестиции. Над этими вопросами работает специальная межведомственная группа.

Инвестиции и взаимные поставки: возможности роста товарооборота между Беларусью и Турцией обсудили в Минске-4

Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции:
На данный момент сальдо двусторонней торговли складывается пока в пользу Турции, но мы работаем над тем, чтобы торговля была сбалансированной. В этой связи по поручению глав государств создана рабочая группа по развитию торговли. Ее первое заседание состоится в сентябре.

По итогам встречи даны распоряжения для того, чтобы наши ответственные специалисты проработали те товарные группы, которые Беларусь могла бы поставлять в Турцию. Также те товары, которая Турция вынуждена закупать на внешних рынках, какие из них могли бы поставляться из Беларуси. Будет проходить мониторинг этой работы. Сбалансировать торговлю мы можем и за счет наращивания инвестиций.

# Беларусь-Турция # Экономика # Мевлют Чавушоглу # Фотофакт

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