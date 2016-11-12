Межгосударственные отношения и торгово-экономическое сотрудничество: Президент Турции с официальным визитом посетил Минск

Смею предположить, что в разговоре Лукашенко с Путиным не обошлось без украинской темы. Когда между Москвой и Анкарой (это я вспоминаю другую историю) возникла напряженка за сбитый российский истребитель, Александр Григорьевич летал в Стамбул на саммит Организации исламского сотрудничества и вполне мог на встрече с Эрдоганом замолвить словечко для примирения России и Турции.

И в случае с Украиной не просто Минск стал переговорной площадкой, но и Президент Беларуси – тем политиком, с которым могут и хотят разговаривать обе конфликтующие стороны. Поэтому не исключено, что телефонные беседы Путина и Порошенко с Президентом Беларуси – это единственный надежный способ общения руководителей России и Украины без личного контакта, но с сохранением лица.

Не только как миротворец Беларусь привлекает многие страны. Есть такое понятие «пассажиропоток». По аналогии замечу, что весьма оживился поток иностранных делегаций в нашу страну. Только на этой неделе в Минске побывали официальные представители из Китая, Польши, Украины, Латвии, Пакистана. И под занавес – Президент Турции прибыл в белорусскую столицу. Президент Беларуси четырежды бывал в Турции – два визита в страну и дважды – участие в международных саммитах (об одном из них я уже говорил).

А приезд главы Турецкой Республики к нам – премьерный. Первое прибытие ознаменовалось открытием первой по значимости мечети в Беларуси, но главное содержание визита – межгосударственные отношения и торгово-экономическое сотрудничество. Евгений Пустовой – с подробностями.

Для VIP-персон принято задерживаться – это своеобразная дипломатическая традиция Востока. Но турецкий борт № 1 в белорусском аэропорту приземлился даже без минутного опоздания. Эрдогану слишком многое необходимо обсудить с Лукашенко.

У трапа самолета – Андрей Кобяков. Год назад белорусский премьер-министр и турецкий президент встречались на Белорусском инвестиционном форуме. Экономическое сотрудничество – месседж и минской встречи в верхах.

Слаженность политической позиции между Беларусью и Турцией можно сравнить с четким шагом роты почетного караула.

Турция перовой в мире признала независимость Беларуси. И такое же уважение осталось и сейчас.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша дружба и наши отношения прошли испытания временем. И Вы можете быть уверены в надежности наших отношений со стороны Беларуси. Мы всегда будем предсказуемы для Турции. Торгово-экономические отношения у нас немного отстают от наших личных отношений, от наших межгосударственных отношений. Но даже в этой части у нас динамика также положительная и существует хороший прогресс.

Пока Александр Лукашенко своего турецкого коллегу встречал на красной ковровой дорожке, его супругу – культурная элита Беларуси с Васнецовским ковром-самолетом в Национальной художественной сокровищнице.

Эмине Эрдоган сразу же поддерживает предложение о национальных вернисажах в наших странах. Не такие далекие географически государства близки и в гуманитарном плане. Сотрудничество в высокой сфере регламентируют 30 соглашений. Дни культуры Беларуси в Турции прошли в прошлом году.

Алаверды мастера искусств из Анаталии сделают в следующем. Оценить мастерство белорусских творцов госпожа Эрдоган смогла, примерив вот этот желанный презент для исламских женщин.

А вот Соборная мечеть – это уже подарок мусульманам всей Беларуси. Восстановленный храм – и символ исторической справедливости (был построен еще в годы православной Российской империи, а разрушен атеистической властью), и знак уважения к чувствам мусульман Беларуси.

Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турецкой Республики:

Беларусь – это та страна, где люди самых разных этнических и религиозных корней проживают под одной крышей, в мире и согласии. В Беларуси не декларируют идеи толерантности, а действительно придерживаются веротерпимости и учитываются интересы разных культур. Спасибо вам за это.

Если подняться над высотой религиозных чувств, то новая Соборная мечеть стала украшением городского пейзажа. Теперь Эрдоган просит своего белорусского коллегу украсит за счет Анкары Минск Посольством Турецкой Республики. Во всех смыслах стало слишком тесно для нового этапа отношений. Планируется развить 50 совместных проектов. На прочном фундаменте дружбы двух лидеров возводится архитектура новых отношений между странами.

Александр Лукашенко:

Пора уходить от чистой торговли товарами, перестраиваться на новую, кооперационную форму взаимодействия, которая является важнейшим механизмом выживания в современных условиях. Интересам обеих стран отвечает дальнейшее развитие взаимовыгодных, сбалансированных, инвестиционных и кредитно-финансовых отношений.

Реджеп Тайип Эрдоган:

Мы обсудили международную повестку дня и наши двусторонние отношения, в том числе – и торгово-экономические. Обсуждали не только возможность существенно нарастить товарооборот до 1 млрд долларов, но и перевести его в национальные валюты.

В Турции Александра Лукашенко знают. Наш лидер уже четырежды летал на берега Босфора наводить мосты между Минском и Анкарой, Беларусью и странами Востока. Последний раз Лукашенко и Эрдоган встречались весной этого года. После переговоров на яхте отца всех турков Ататюрка в Беларусь поплыли инвестиции, а традиционный товарооборот в полмиллиарда долларов увеличился на 20%. Тогда на полях саммита были посеяны зерна нового урожая сотрудничества.

А уже в Минске пускают корни еще более прочные договоренности. У белорусского Дворца Независимости посажено шестнадцатое дерево на алле почетных гостей. Александр Лукашенко все чаще в компании мировых лидеров обогащает международную арену плодами мира и добрососедства.

Сергей Кизима, политолог:

На территории Беларуси постоянно появляются VIP-персоны, лидеры стран, которые входят в «Большую двадцатку» по объему экономики. Личные политические контакты на высоком уровне повышают привлекательность Беларуси как стабильного устойчивого партнера.

Турецкая делегация настолько весомая, что для переговоров выбрали один из самых больших залов Дворца Независимости. Подписями, печатями и рукопожатием обе стороны скрепляют девять документов. Договоренности не рамочные, а реальный план действий на ближайшие годы. Кстати, за этим подписанием следят во многих регионах Беларуси.

Тайип Учар, учредитель текстильного предприятия:

я всегда приглашаю знакомых бизнесменов работать в Беларуси, инвестировать в вашу страну. Здесь рядом большой рынок – Россия. Если здесь заниматься производством, вопрос с рынком сбыта не будет остро стоять.

Тайип Учар – один из текстильных королей Турции и крупных белорусских инвесторов. И, кажется, его предложения президенты услышали. Александр Лукашенко предлагает турецкому бизнесу зону особых преференций в Могилеве, а Реджеп Эрдоган – вообще за систему льгот для наших предприятий.

Олег Забавкин, директор предприятия с турецким капиталом:

При производстве продукции наши предприятия используют только белорусские компоненты. Инвесторы очень довольны поставляемой продукцией. В дальнейшем планируем развиваться.

Садык Ёсдэмир, рабочий предприятия с турецким капиталом:

Я раньше работал с Россией, Ливией. Сейчас – с Беларусью, потому что лучше здесь. Мне очень нравится Беларусь. Здесь безопасно, люди добрые, мне очень нравится.

Турки в Беларуси живут давно. За полтысячи лет наше небо для них стало мирным, а земля – гостеприимной. Даже легенды о появлении их предков отразились в топонимических названиях.

Здесь с любопытством следят за переговорами в Минске. Вот и настоятель местного Троицкого храма священник в монашеской рясе Елисей сразу уловил саму соль официального визита.

Иеромонах Елисей, настоятель Свято-Троицкого храма д. Турки:

То, что приезжают гости, приезжает Президент, я думаю, это обычное явление. Так должно быть межгосударственные отношения должны укрепляться и дружба у нас должна крепнуть.

А местный глава светской власти даже проект для турецких инвесторов готов предложить в белорусских Турках.

Владимир Веревкин, председатель сельисполкома:

Мы бы оказали помощь в выделении земельного участка, пусть бы развивал придорожный сервис. Я думаю, что выгодно было бы им вложить свой капитал, инвестиции сделать.

У бизнесменов из Малой Азии большие планы в Беларуси. Турки – одни из самых активных инвесторов. За годы дипломатических отношений в нашу экономику они уже вложили 1,5 миллиарда долларов. За последний год 50 миллионов, а Эрдоган хотел бы увеличить эту цифру в 20 раз. Уважаемые люди Востока привыкли держать свои слова. Поэтому в картеже Президента Турции более двухсот турецких топ-менеджеров – чтобы бизнесу открыть Беларусь и десятки журналистов президентского пула – чтобы Турции рассказать о нашей стране.

Акшин Кишиев, корреспондент Турецкого телевидения:

Коллегам очень холодно. Сейчас в Стамбуле около 25 градусов, тепло. Я еще пошутил, сказал, что здесь белые медведи ходят.

Но как шутили наши турецкие коллеги, от такого теплого приема даже снег стал таять, а на бизнес-климате вообще белорусская погода точно не отразится. Здесь наступает настоящая весна.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Между Минском и Анкарой налажен политический диалог, между нашими лидерами – тесные дружеские отношения. Эксперты отмечают, что у Беларуси и Турции много похожего. Схожесть даже в резиденции Эрдогана и белорусском Дворце Независимости. Кстати, из его окон хорошо виден Национальный выставочный центр, где проходит белорусско-турецкий бизнес-форум, как бы намекая на то, что политические договоренности заключаются с оглядкой на экономическое сотрудничество.

Наши экономики взаимодополняемы, как луна и звезды на ночном небе или на турецком флаге. Поэтому на бизнес-форуме, кстати, самом масштабном в истории бизнеса Беларуси, полтысячи деловых людей. Договариваются и о совместных предприятиях и инновационных проектах. Мы можем обмениваться деталями и технологиями. От строительства АЭС до инновационных продуктов.

Игорь Войтов, ректор БГТУ:

Вот это одна из лабораторий, которую мы планируем показать. Мы в течение полутора месяцев отрабатывали данный вопрос, связанный с подготовкой проектов для сотрудничества с компаниями из Турции.

От строительства АЭС до высокотехнологичных продуктов. Ректор БГТУ готов поделиться своими разработками, а наши предприятия –совместно собирать элитную мебель и торговать ею.

Валерий Бушило, генеральный директор мебельной фабрики:

Оборудование достаточно современное. Их ткань, кожа, модели и продажа в третьи страны. Они это умеют.

На бизнес-форуме элита деловых кругов Турции и Беларуси президентов и их напутствие встречает аплодисментами.

Александр Лукашенко:

У нас абсолютно нет никаких противоречий по международной повестке дня, по политическим вопросам, у нас прекрасные дипломатические отношения. Но мы сегодня констатировали с Президентом, что торгово-экономические отношения немного подотстали от этого уровня и нам надо их подтягивать.

Журналисты уже подсчитали, что самым употребляемым словом в лексиконе турецкого лидера стало слово «друг». Только так Реджеп Эрдоган обращался к Александру Лукашенко.

Реджеп Тайип Эрдоган:

Я очень счастлив, что совершил визит в Беларусь. И мой уважаемый друг Лукашенко настолько меня гостеприимно встретил, что, я думаю, многим соотечественникам необходимо открыть для себя Беларусь. Нам необходимо совместно продвигать туристическую отрасль, мы готовы увеличивать количество авиарейсов.

Насколько увеличится авиасообщение между Минском и Анкарой будет, зависит от того, насколько поднимутся наши деловые отношения. Но после этого визита мы действительно, по словам Александра Лукашенко, стали соседями.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь