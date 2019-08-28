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Конструктор стоимостью 18 млн рублей: линию шоковой заморозки овощей, грибов и ягод запустили в Оршанском районе

28 августа 2019 16:58
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Новости Беларуси. Линию шоковой заморозки запустили в Оршанском районе. Ежегодно здесь могут производить до 7000 тонн продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конструктор стоимостью 18 млн рублей: линию шоковой заморозки овощей, грибов и ягод запустили в Оршанском районе-1

Такой объем позволит полностью обеспечить отечественный рынок, плюс новые рабочие места. А социально-экономическое развитие Оршанского района, как известно, на особом контроле Главы государства: на регион как на точку экономического роста будут равняться другие города республики.

Масштабы производства оценила корреспондент Анастасия Аласания.

Конструктор стоимостью 18 млн рублей: линию шоковой заморозки овощей, грибов и ягод запустили в Оршанском районе-4

Вот так выглядит процесс шоковой заморозки. Шампиньон сначала попадает в «джакузи», потом под нож и в промышленную «криосауну».

Конструктор стоимостью 18 млн рублей: линию шоковой заморозки овощей, грибов и ягод запустили в Оршанском районе-7

Алексей Загудайло, начальник производства филиала «Тепличный»:
Сердцем цеха у нас является фрезационно-скороморозильный туннель, в котором представлена морозильная камера, с помощью которой мы замораживаем продукт.

Конструктор стоимостью 18 млн рублей: линию шоковой заморозки овощей, грибов и ягод запустили в Оршанском районе-10

Анастасия Аласания, корреспондент:
По сути, комплекс – это увеличенная копия конструктора. Под каждый продукт он собирается заново. Например, если мы сортируем брокколи, нам необходим вот этот транспортер. А если картофель или морковь, заменяем этим.

Конструктор стоимостью 18 млн рублей: линию шоковой заморозки овощей, грибов и ягод запустили в Оршанском районе-13

Стоит такой конструктор 18 миллионов рублей. На предприятии уверены: инвестиции себя оправдают. Ежегодно здесь планируют выпускать до 7000 тонн готовой продукции.

Конструктор стоимостью 18 млн рублей: линию шоковой заморозки овощей, грибов и ягод запустили в Оршанском районе-16

Пока берут разгон: заморозили по несколько тонн клубники, ежевики, перцев. Все овощи и ягоды собственного производства. Грибы закупили в другом оршанском хозяйстве. Впереди – самая жаркая пора, сезон клубней.

Конструктор стоимостью 18 млн рублей: линию шоковой заморозки овощей, грибов и ягод запустили в Оршанском районе-19

Максим Костюкович, заместитель директора филиала «Тепличный»:
Есть в овощах сезонность, где цена на овощи достаточно низкая. Но при переработке, при замораживании продукта мы можем спокойно поставить ее к себе в склад. И когда цена на данный продукт достаточно высока, мы его реализовываем. При этом получаем дополнительную выручку для предприятия, для развития.

Конструктор стоимостью 18 млн рублей: линию шоковой заморозки овощей, грибов и ягод запустили в Оршанском районе-22

Новая линия шоковой заморозки фактически завершила масштабный переход предприятия на полный цикл: от земли до прилавка. Вместе с уникальным проектом появились и дополнительные рабочие места для жителей небольшого Ореховска. В новый цех пригласили 18 человек. Всего на предприятии 400 работников.

Конструктор стоимостью 18 млн рублей: линию шоковой заморозки овощей, грибов и ягод запустили в Оршанском районе-25

В Беларуси спрос на замороженные овощи пока ниже, чем в Европе или России. Но это лишь вопрос времени: к моменту, когда мы распробуем полезный полуфабрикат, на прилавке будет не один-два, а десятки видов с этикеткой Made in Belarus.

Конструктор стоимостью 18 млн рублей: линию шоковой заморозки овощей, грибов и ягод запустили в Оршанском районе-28

# Еда # Экономика # Алексей Загудайло # Анастасия Аласания # Максим Костюкович # Фотофакт

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