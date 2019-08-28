Конструктор стоимостью 18 млн рублей: линию шоковой заморозки овощей, грибов и ягод запустили в Оршанском районе

Новости Беларуси. Линию шоковой заморозки запустили в Оршанском районе. Ежегодно здесь могут производить до 7000 тонн продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой объем позволит полностью обеспечить отечественный рынок, плюс новые рабочие места. А социально-экономическое развитие Оршанского района, как известно, на особом контроле Главы государства: на регион как на точку экономического роста будут равняться другие города республики. Масштабы производства оценила корреспондент Анастасия Аласания.

Вот так выглядит процесс шоковой заморозки. Шампиньон сначала попадает в «джакузи», потом под нож и в промышленную «криосауну».

Алексей Загудайло, начальник производства филиала «Тепличный»:

Сердцем цеха у нас является фрезационно-скороморозильный туннель, в котором представлена морозильная камера, с помощью которой мы замораживаем продукт.

Анастасия Аласания, корреспондент:

По сути, комплекс – это увеличенная копия конструктора. Под каждый продукт он собирается заново. Например, если мы сортируем брокколи, нам необходим вот этот транспортер. А если картофель или морковь, заменяем этим.

Стоит такой конструктор 18 миллионов рублей. На предприятии уверены: инвестиции себя оправдают. Ежегодно здесь планируют выпускать до 7000 тонн готовой продукции.

Пока берут разгон: заморозили по несколько тонн клубники, ежевики, перцев. Все овощи и ягоды собственного производства. Грибы закупили в другом оршанском хозяйстве. Впереди – самая жаркая пора, сезон клубней.

Максим Костюкович, заместитель директора филиала «Тепличный»:

Есть в овощах сезонность, где цена на овощи достаточно низкая. Но при переработке, при замораживании продукта мы можем спокойно поставить ее к себе в склад. И когда цена на данный продукт достаточно высока, мы его реализовываем. При этом получаем дополнительную выручку для предприятия, для развития.

Новая линия шоковой заморозки фактически завершила масштабный переход предприятия на полный цикл: от земли до прилавка. Вместе с уникальным проектом появились и дополнительные рабочие места для жителей небольшого Ореховска. В новый цех пригласили 18 человек. Всего на предприятии 400 работников.