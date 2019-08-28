Новости экономики за 28.08.2019

Новости Беларуси. Как турецкий брокер белорусской биржи изменит вектор экспорта пиломатериалов, почему узнать о задолженности по счетам станет проще и зачем популярному мессенджеру Telegram собственная криптовалюта? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ. ТУРЕЦКИЙ БРОКЕР БЕЛОРУССКОЙ БИРЖИ ИЗМЕНИТ ВЕКТОР ЭКСПОРТА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ Турецкий брокер Белорусской универсальной товарной биржи поможет диверсифицировать экспорт отечественных пиломатериалов в страны дальнего зарубежья.

В приоритете – помочь белорусским экспортерам пилопродукции выйти на рынки Северной Европы, Китая и Ближнего Востока. Причем не просто выйти, а прочно там закрепиться. Ради этого турецкая компания готова взять на себя дополнительные риски, связанные с расчетами, логистикой и контролем качества. Инвестиции и взаимные поставки: возможности роста товарооборота между Беларусью и Турцией обсудили в Минске Дочернее предприятие турецкого холдинга хотело бы расширить сферу своей деятельности в Беларуси и уже запустило процесс создания совместного белорусско-турецкого предприятия с долей государства 50 %, которое будет предоставлять услуги по экспертизе товаров (в первую очередь участникам биржевых торгов).

Роман Янив, пресс-секретарь ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»:

Сейчас основной объем поставок пиломатериалов и щепы приходится на страны Прибалтики и Польшу, однако это не самые высокомаржинальные рынки. Например, в Великобритании или в Китае белорусские лесоматериалы могли бы продаваться гораздо дороже. Поэтому наша главная задача сейчас – помочь белорусскому экспортеру выйти на непосредственных потребителей ресурса из стран так называемой дальней дуги.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЛЕ Теперь о задолженностях сообщают с помощью СМС, будь то штраф ГАИ или неуплата алиментов. Про долг перед банком по кредиту тоже напомнят весточкой в виде сообщения. Своевременное нововведение, тем более что письменное уведомление не всегда находило адресата по месту прописки, из-за чего возникали серьезные конфликты. Речь идет обо всех задолженностях, которые входят в компетенцию судебных исполнителей. При переходе по ссылке, которая содержится в сообщении, можно в онлайн-режиме получить информацию о задолженности и оплатить, в том числе через ЕРИП.